UeD gossip: scontro tra Tina e Teresa dopo la confessione di Andrew

Uomini e Donne gossip, lite tra Teresa Langella e Tina Cipollari: la confessione di Andrew genera il caos

A Uomini e Donne si accende lo scontro tra Tina Cipollari e Teresa Langella, nel corso della puntata del Trono Classico in onda l’1 febbraio. L’opinionista non accetta per nulla il pensiero della tronista, la quale invece non riesce ad apprezzare un’affermazione di Andrea Dal Corso. Il tutto accade quando Maria De Filippi mostra un’esterna del corteggiatore con Teresa. Tra i due scatta un bacio molto passionale, che riesce a colpire tutti. Mentre Antonio Moriconi lascia lo studio furioso, Andrew commenta quanto accaduto. L’ex tentatore di Temptation Island rivela di essersi trovato molto bene con la tronista e ammette di essere finalmente riuscito a vedere la Terry che voleva. Ma ecco che Andrea confessa di aver provato diverse sensazioni durante questo bacio di passione. Molto imbarazzato, Dal Corso ammette che ha avvertito delle emozioni fisiche particolari. Questa sua affermazione non piace per nulla a Teresa, che subito chiede spiegazioni al corteggiatore.

“Ma tutte queste cose spinte non mi piacciono”, commenta la tronista di fronte all’affermazione inaspettata di Andrea. Anche Jack Vanore trova la confessione del corteggiatore un po’ troppo spinta. Secondo l’opinionista, Andrew avrebbe dovuto sicuramente evitare di dire una frase del genere pubblicamente. Tina non è, però, della stessa opinione. Da sempre la Cipollari sostiene Dal Corso. L’opinionista è convinta del fatto che Teresa stia nuovamente esagerando, tanto che arriva anche a criticarla duramente. “Sei patetica, sei una falsa, sei una finta puritana”, afferma a voce alta Tina. Ovviamente la Langella non accetta le critiche da parte della Cipollari e si alza in piedi per risponderle. La tronista si dice convinta di ciò che pensa e, soprattutto, non crede affatto di essere una persona patetica. Non solo, appare abbastanza deluso di fronte all’attaggiamento di Andrew.

Gossip Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Teresa Langella

Secondo Tina, Teresa sarebbe alla ricerca della frase e del momento giusto per andare contro Andrea. Più volte la Cipollari ha rivelato di non voler vedere Andrea come la scelta della Langella, in quanto vorrebbe al suo fianco nel programma come tronista. Dopo questo acceso scontro con Tina, vi ricordiamo che Teresa decide di concludere il suo percorso. La sua scelta andrà in onda in prima serata il prossimo 15 febbraio.