Uomini e Donne news: dubbi lettera Giovanna, delusione Gemma (Video)

News Uomini e Donne, anticipazioni su Gemma Galgani e Giovanna Abate in video

Nella prossima puntata di Uomini e Donne ne vedremo delle belle perché pare che Gemma Galgani avrà da ridire qualcosa sul comportamento di qualcuno dei suoi corteggiatori, e Giovanna Abate leggerà qualcosa davanti a tutti. Si parlerà anche di Roberta Di Padua e Veronica Ursida che ancora una volta litigheranno per Giovanni: pare che succederà qualcosa tra la seconda e lui – qualcosa che potrebbe portare a una rottura, visto il filmato diffuso da Witty Tv -, e che Roberta ne approfitterà per rimarcare quanto a lei di lui interessi poco. Sarà davvero così? Bisogna aspettare domani per capirlo. Così come bisogna aspettare per vedere cosa succederà con esattezza tra Gemma e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne news: cosa succede tra Gemma e Sirius, cosa leggerà Giovanna

Nel filmato a un certo punto si vede la Galgani reagire male a un comportamento o a una dichiarazione di qualcuno; subito dopo è stato inquadrato il volto di Nicola Vivarelli ma potrebbe essere semplicemente il montaggio e nient’altro. Sappiamo pure che Giovanna si troverà a leggere qualcosa: “Se ti va – queste le sue parole – io ti leggo una cosina che ho scritto per te…”. Non sappiamo però se chi ha scritto è stata Giovanna, o se invece la Abate abbia letto qualcosa che le è stato inviato; in quest’ultimo caso non è detto che il mittente sia stato Alchimista perché c’è ancora Sammy Hassan in gioco, per chi se ne fosse dimenticato.

Anticipazioni Uomini e Donne, il ritorno degli altri tronisti nelle prossime puntate

Ricordiamo che nelle prossime puntate ritorneranno Carlo Pietropoli e Sara Shaimi: il primo continuerà a conoscere Marianna Vertola e Cecilia Zagarrigo; la seconda invece Giuseppe Nastasi e Sonny Di Meo. Con la speranza che nessuno abbia perso l’interesse iniziale. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.