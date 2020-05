Giovanna e Sammy news: lacrime, scelta vicina, cosa succede dopo UeD

Anticipazioni Giovanna Abate e Sammy Hassan, dure accuse a Uomini e Donne

Giovanna Abate e Sammy Hassan sembrano essere davvero distanti a Uomini e Donne ma l’apparenza forse inganna: in realtà lei è presissima di lui, e lui, che pure non sta dando chissà quali prove, non ci sembra così tanto disinteressato come Giovanna invece crede. Oggi sono state tante le accuse mandate in onda: Maria De Filippi ha mostrato un video in cui Giovanni si sfogava per il trattamento subito durante il nuovo format di Uomini e Donne, e si diceva “deluso e amareggiato”. “Che tu ci creda o no – queste le parole del corteggiatore – io ho investito tanto nel nostro percorso facendo sacrifici. Nella mia vita non è facile fare quello che ho fatto, prima con Uomini e Donne poi con questo programma. Ti sei rivelata una donna infantile, insensibile e poco predisposta a comprendere quali sono i problemi della vita […] Se la signora Maria De Filippi mi volesse offrire il trono io lo terrei volentieri. A te – ha concluso – lascio il tuo amore virtuale perché, cara Giovanna, l’amore è un’altra cosa”. Accuse pesanti a cui Giovanna ha risposto a tono senza nascondere di esserci rimasta male.

Sammy e Giovanna news, la tronista confessa: “Mi fai scattare qualcosa”

“Non andare oltre – queste le parole della tronista – perché non mi conosci per niente. Tu non mi conosci neanche, non sai chi sono io nella mia vita! Io per risponderti non adotto il vittimismo!”. Le accuse di Sammy sono chiare: la Abate ha esagerato e non si è messa nei suoi panni perché da papà, uomo separato e attualmente disoccupato – ha perso entrambi i lavori per la pandemia – ha altri pensieri per la testa e si aspettava un altro atteggiamento da parte sua. La Abate ha contrattaccato ribadendo più o meno quello che sappiamo, cioè che secondo lei Sammy non è affatto interessato e si è poi lasciata andare quasi in lacrime a uno sfogo: “Tu mi fai scattare veramente qualcosa che mi parte da qua [dal cuore, ndr]“. “Tu – ha spiegato Sammy – per me non hai mai fatto niente, Giovanna. In qualche modo ci sono sempre stato, ho provato in tutti i modi a farti capire che volevo metterci una pietra sopra e ricominciare. Sono una persona in grado di corteggiati ma tu mi devi mettere anche nelle condizioni”. Ad appoggiare Sammy, anche Valentina Autiero che ha cercato di far capire a Giovanna che le accuse del video forse erano dettate più dalla rabbia del momento che da altro.

Uomini e Donne, reazioni post-puntata: scelta vicina? Sammy in silenzio sui social

A schierarsi contro Sammy è stato anche Gianni Sperti a cui non è andato giù il fatto che Sammy abbia condiviso tra le sue storie Instagram vari attacchi a Giovanna: perché dare spazio agli haters invece di difenderla? Sammy ha spiegato che “voleva una reazione” da parte della tronista che però anche in questo caso ha mostrato tutto il suo dispiacere per il comportamento tenuto da Hassan. “A me – ha però poi risposto a domanda diretta della De Filippi – Sammy non riesce a non piacermi. Mia madre mi dice: ‘Ma perché gli dai tutte queste sicurezze?’. Dall’altra parte – queste le parole invece su Alchimista – c’è una persona che mi dà quello che io cerco”. Si è poi parlato di scelta e sebbene lui abbia confessato che tornerebbe a corteggiare Giovanna ha anche spiegato che non le direbbe di sì. Risposta che ovviamente non è piaciuta per niente alla Abate. Nel post-puntata zero riferimenti da parte di Sammy a Giovanna: nelle sue storie il ragazzo ha solo detto di aver “bisogno d’affetto” e ha cercato quest’affetto in una carbonara. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate, anche se, a meno che Alchimista non dovesse farle perdere la testa, è quasi scontato che la scelta di Giovanna sarà Sammy.