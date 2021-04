Uomini e Donne news, Ida e Armando di nuovo vicini? Lei spiazza

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne la scorsa settimana. Maria De Filippi l’ha riaccolta nel parterre del Trono Over con gioia. Dopo l’uscita di scena di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la dama di Brescia è pronta ora a rimettersi in gioco per trovare l’amore. Per lei è arrivato il momento di prendere in mano le redini della sua vita e, a oggi, non esclude un ritorno di fiamma con Armando Incarnato! In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, torna a parlare della sua passata conoscenza con il cavaliere napoletano. Darà una seconda chance ad Armando?

“Dipende da come mi sentirò. Non escludo nulla a priori”, confessa Ida nella sua nuova intervista. La dama bresciana, dunque, potrebbe riprendere una conoscenza con Incarnato, con cui già aveva avviato una frequentazione in passato. Armando ha sempre mostrato il suo interesse nei confronti di Ida, tanto che ha preso più volte le sue difese in studio contro Riccardo. Il cuore della Platano batteva ancora per il Guarnieri e così non prestò troppa intenzione alla conoscenza con Incarnato. Ora che finalmente non ha più testa e cuore impegnati, Ida potrebbe decidere di riprendere la frequentazione da dove si era conclusa.

Bisognerà attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà tra Ida e Armando. Sempre nel corso di questa nuova intervista, la Platano torna a parlare anche di Riccardo e Roberta. Ammette che è stato strano per lei vedere sui social foto che ritraggono questa nuova coppia. Un anno fa, il Guarnieri si trovava a Brescia a trascorrere la quarantena proprio insieme a Ida e al figlio di quest’ultima. Ora Riccardo si ritrova a vivere tutt’altra situazione e appare davvero sereno a fianco di Roberta.

In questi giorni è spuntata fuori la notizia che vede la coppia tornare in studio per raccontare come sta proseguendo la storia. Se ciò fosse vero, significherebbe che Ida si ritroverà di fronte a Riccardo e Roberta! Proprio su questo punto, la Platano si dichiara pronta a vedere il suo ex fidanzato in compagnia della Di Padua. Ovviamente, non sa come reagirebbe in una situazione del genere.

Intanto, Ida è ormai pronta a ritrovare l’amore all’interno del programma di Maria De Filippi. Questa volta, però, non basteranno le parole, ora vuole i fatti. Dunque, non ha intenzione di ripetere gli errori del passato, che l’hanno portata a vivere momenti molto difficili. In studio è apparsa abbastanza imbarazzata e con un look rinnovato: questi dettagli sono stati notati dalla padrona di casa!