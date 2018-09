Uomini e Donne news: Ida chiude con Riccardo, ma dopo la puntata lo rivede

Uomini e Donne news: Ida Platano dice basta, ma rivede Riccardo dopo la puntata

Ida Platano a Uomini e Donne decide di chiudere con Riccardo Guarnieri in studio. La dama ammette di essere stanca di questa situazione, dei continui litigi e di sentirsi sempre quella sbagliata. I due dall’anno passato lottano per tenere viva la loro storia d’amore. In particolare, Ida si aspetta un cambiamento da parte di Riccardo. La cosa sembra reciproca, visto che il cavaliere si lamenta per diversi lati caratteriali della dama. Ma la situazione sembra non cambiare e i litigi continuano a far parte della loro storia. Questa volta a complicare la situazione sono stati dei messaggi inviati da Riccardo all’ex tentatrice di Temptation island, Stefani Nobile. I due hanno avuto una conversazione, di cui Ida non sapeva nulla. La discussione è così degenerata portando la Platano ad abbandonare lo studio. Anche Riccardo è andato dietro le quinte. Quando rientrano entrambi il litigio si riaccende automaticamente. Il Guarnieri continua ad affermare di essere stanco del comportamento di Ida, troppo gelosa e pesante.

A questo punto, la Platano prende una decisione: chiudere lei stessa questa storia definitivamente. Saluta Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti e lascia lo studio. Riccardo non sembra scomporsi più di tanto e la conduttrice lo fa notare. A questo punto gli viene chiesto se ama davvero Ida, come ha più volte dichiarato. Il Guarnieri ammette di essere arrabbiato, ma è ancora innamorato della Platano. Purtroppo i loro rispettivi caratteri non gli permettono di essere felici. Riccardo discute un po’ con Stefani, rimasta in studio, e con Gianni. Mentre lui è ancora seduto, Ida rientra e rivela la sua delusione per il comportamento tenuto dal cavaliere.

News Uomini e Donne: Ida Platano chiude in studio con Riccardo Guarnieri, ma poi spunta la foto con i fan

Riccardo ammette di essere triste per la decisione presa da Ida, ma non si alza per andare a chiarire con lei. Intanto, in queste ultime ore la pagina Instagram Gossiptvofficial ha condiviso una foto che ritrae la coppia a Desenzano Del Garda con alcuni fan. Pertanto, sembra proprio che Riccardo e Ida stiano ancora insieme.