Uomini e Donne news: Giulia riceve un inaspettato messaggio da Giulio

Uomini e Donne news: Giulia Cavaglia riceve un messaggio da Giulio

Il percorso di Giulia Cavaglia sul trono sembra essere partito nel migliore dei modi. La stessa ragazza ha più volte detto di essere contenta per i corteggiatori che sono scesi per lei: Manuel, Giulio, Alessandro e Luca. Con ognuno di questi, Giulia ha intrapreso una strada che non lascia chiaramente intendere chi possa piacerle di più. L’unico sul quale si è espressa in maniera esplicita è Giulio. Un ragazzo che, dagli interventi in studio, ha dimostrato la sua forte personalità andando anche contro i suoi stessi rivali. Questo mettere in mostra il carattere ha colpito Giulia tanto da portarla ad esprimere tutta la sua felicità. L’attrazione fisica, poi, non manca. Espressa da entrambi, si è ben notata anche da casa nelle loro prime esterne.

Nelle puntata andata in onda oggi pomeriggio, però, qualcosa sembra essere cambiato. Nell’esterna, infatti, la tronista è arrivata col piede di guerra per via di alcuni movimenti di Giulio su Instagram. Secondo la ragazza, il corteggiatore sta troppo attento ad apparire e, a detta sua, il contesto nel quale si trovano non dispiace a Giulio. Dal canto suo anche il giovane ha cercato di difendersi provando a spiegare il contrario. Ma qualche ora fa ecco che il corteggiatore ha voluto pubblicare una Instagram stories sul suo profilo personale che sembra essere un chiaro messaggio per la tronista di Uomini e Donne.

Giulio scrive un pensiero per la tronista di Uomini e Donne

“Avevo voglia di sorridere e ti ho pensata”. Questo il messaggio postato da Giulio sui social. Le anticipazioni delle ultime registrazioni del Trono Classico lasciano chiaramente intendere che tra i due l’aria sia diventata abbastanza pesante. Pare, infatti, che l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi abbia ripreso Giulio accusandolo di essere indisponente e arrogante. Come sarà andata a finire?