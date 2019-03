Uomini e Donne, Giulia Cavaglia: la dichiarazione ‘d’amore’ di Giulio

Uomini e Donne, Giulia: il corteggiatore Giulio si sbilancia e rivela alcuni importanti dettagli

Il corteggiatore Giulio Raselli ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. Il giovane uomo ha confermato il suo fortissimo interesse nei confronti di Giulia. Tra loro sembra esserci molta compatibilità, anche se lei appare ancora un po’ impacciata nei confronti del giovane giocatore di pallacanestro. Il diretto interessato si è lasciato andare a dalle importantissimi dichiarazioni nei confronti dei suoi rivali al Trono Classico e della stessa tronista. Oltre a confermare a gran voce il suo coinvolgimento verso la Cavaglia, il ragazzo ha anche parlato di Manuel e Luca.

Riguardo a Giulia Cavaglia, il corteggiatore ha detto delle cose importantissime e che sicuramente attireranno l’attenzione della Cavaglia. Oltre a riconfermare che di lei le piace molto il suo forte carattere, la battuta sempre molto veloce e il suo saper tenere testa agli altri, Raselli ha anche rivelato che in quest’ultimo periodo si sta rendendo conto di pensarla sempre più spesso. È forse il caso di parlare di colpo di fulmine?!? “Ho voglia di farle conoscere la mia quotidianità e avverto questo bisogno di fare tutto con calma e in modo accurato. Sono sceso senza aspettarmi niente e ora mi ritrovo che, appena chiudo gli occhi, l’ultima cosa a cui penso è cosa posso fare per lei.” Ovviamente, il ragazzo non ha potuto fare a meno di parlare anche di Manuel e Luca. Sul primo non ha avuto alcuna critica, anche se ovviamente può farlo preoccupare la complicità che ha con la tronista.

Giulio Raselli ha anche avuto alcune parole nei confronti di Luca Daffrè. Per il giocatore di pallacanestro il ragazzo ha dalla sua parte l’estetica, anche se crede che il suo stare ancora in bilico tra una e l’altra tronista potrebbe stancare le dirette interesse. E per quanto riguarda la scelta di corteggiare la Cavaglia piuttosto che Angela dice: “Senza nulla togliere alla sua bellezza, non ho trovato in lei quello che cercavo. Non mi ha trasmesso nessuna particolare sensazione!”