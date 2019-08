Uomini e Donne news Trono Over: Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

Giorgio Manetti è tornato a farsi vivo. L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha concesso una lunga intervista al settimanale Lei, nella quale ha parlato del suo presente, della sua compagna e dei suoi progetti futuri in televisione. Impossibile non menzionare l’ex fiamma del Gabbiano: l’indomita Gemma Galgani. Com’è noto i due hanno vissuto una storia intensa e altalenante, che continua a far discutere nonostante la scelta dell’imprenditore toscano di lasciare la corte di Maria De Filippi lo scorso anno. Nella sua ultima dichiarazione Manetti non ha potuto fare a meno di punzecchiare la torinese, ancora protagonista del dating show di Canale 5.

Cosa ha detto Giorgio Manetti su Gemma Galgani

“Gemma? Non l’ho più sentita al telefono dal 4 settembre 2015, quindi sono passati 4 anni dalla nostra ultima conversazione. Leggo notizie di lei su Internet, qualche volta ho guardato le puntate di Uomini e Donne, ma è sempre la stessa storia: l’ho conosciuta in quel modo e la ritrovo ancora in quel modo“, ha dichiarato Giorgio Manetti. Oggi il 63enne è andato avanti: da tempo è felicemente fidanzato e convive con la sua dolce metà. “Conviviamo sulle colline intorno a Firenze. È stata una riscoperta perché ci conoscevamo già in passato. Una volta chiusa la mia esperienza a Uomini e Donne abbiamo ripreso i rapporti. È una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio”, ha assicurato Manetti.

Giorgio non torna al Trono Over di Uomini e Donne

Sempre a Lei, Giorgio Manetti ha chiarito che non tornerà al Trono Over di Uomini e Donne a settembre. Al contrario è confermata nel parterre Gemma Galgani che, dopo le deludenti esperienze dell’ultimo anno, è ancora in cerca del grande amore.