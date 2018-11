Uomini e Donne, complimenti a Giordano Mazzocchi ma critiche a Nilufar: i fan non dimenticano il passato della Addati

Le vicende burrascose che hanno coinvolto Nilufar Addati e, di conseguenza, Giordano Mazzocchi dopo Uomini e Donne le conoscono ormai quasi tutti. Lei, dopo la scelta, è stata accusata (ed ha ammesso) di aver frequentato segretamente un altro ragazzo per un breve periodo del suo trono. Il tipo in questione, come molti ricorderanno, è Stefano Guglielmini, ex corteggiatore di Nilufar che si presentò in puntata dichiarandosi per lei e affermando di non conoscere personalmente la ragazza e di essere interessato a corteggiarla. La permanenza di Guglielmini nel programma, però, durò poco. Dopo un paio di puntate il ragazzo decise infatti di abbandonare. A confessare di aver frequentato fuori dal programma la Addati, tuttavia, è stato lui in persona dopo la fine del trono. Questa situazione, ovviamente, ha messo a dura prova Giordano Mazzocchi che, alla fine, ha deciso di stare accanto alla sua fidanzata e non lasciarla.

Dei problemi di fiducia, comunque, Nilufar e Giordano ne hanno ampiamente parlato a Temptation Island Vip e tutto questo, come spiegato da loro stessi durante l’ultima ospitata a Uomini e Donne, resta oggi un brutto ricordo. Se Mazzocchi ha dimenticato quanto fatto da Nilufar, però, lo stesso non si può dire di alcuni fan della coppia che, ancora adesso, continuano a criticare le scelte passate dell’ex tronista. Ad un utente che c’è andato giù pesante, sui social, Nilufar ha risposto personalmente. “A me Giordano piace da morire” ha scritto una ragazza sotto l’ultimo post di Mazzocchi “Lei nemmeno un po’, è una gatta morta. Spero non lo deluda una seconda volta”. La replica di Nilufar? “Gatta morta ci sarà lei signora cara” ha commentato l’ex tronista cercando, in questo modo, di mettere un freno alle critiche.

Uomini e Donne, Stefano Guglielmini contro Nilufar e Giordano: l’ultimo attacco alla coppia

Contro Nilufar e Giordano, proprio durante la loro ultima comparsa in TV, si è scagliato duramente l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini. Che si parlasse di nuovo di lui in puntata, di fatto, non è molto piaciuto al ragazzo che, su Instagram, ha mandato un chiaro attacco alla coppia.