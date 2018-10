UeD news: Nilufar e Giordano contro Nicolò, Maria De Filippi non ci sta

Uomini e Donne news: Nilufar e Giordano accusano Nicolò, ma interviene Maria De Filippi

Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno un confronto con Nicolò Ferrari. Scendendo nel dettaglio, i tre hanno condiviso ben due percorsi in televisione. Ricordiamo che quando Nilufar stava sul trono entrambi erano suoi corteggiatori. Il 15 maggio, la Addati decise di iniziare una relazione con Giordano. Ed ecco che tutti e tre si incontrano nuovamente a Temptation Island Vip. Nel villaggio delle fidanzate, Nilufar cerca il confronto con Nicolò, il quale tenta di sostenerla in questo percorso. Mentre da parte della Addati non vi era alcun sentimento, per il Ferrari il passato era tornato a bussare alla sua porta. Infatti, quando scopre che Nilufar è uscita dal reality insieme a Giordano, non riesce a trattenere le lacrime. Ora in studio, l’ex tronista e il Mazzocchi confermano di aver trovato la loro serenità e di essere finalmente felici insieme. Tutti e due, però, se la prendono duramente con Nicolò. La coppia sembra convinta del fatto che il Ferrari reciti una parte in televisione.

Nilufar afferma che all’interno del reality, Nicolò aveva rivelato di non provare alcun sentimento per lei. Sicura di ciò, la Addati ha poi continuato a sfogarsi proprio con il Ferrari. Ma mentre i due si battono per far capire al pubblico che l’ex tentatore ha mentito, ecco che interviene Maria De Filippi. La conduttrice si intromette nella discussione, cercando di difendere Nicolò. Giordano si dice convinto del fatto che le lacrime del Ferrari a Temptation Island Vip erano finte. Ma Maria nega questa affermazione, convinta che Nicolò in realtà sia rimasto molto male. Per la seconda volta, Nilufar ha scelto Giordano e questo potrebbe aver provocato un sentimento di rabbia nel Ferrari, secondo la conduttrice.

News Uomini e Donne: Maria De Filippi prende le difese di Nicolò Ferrari

Maria cerca di chiarire le idee a Nilufar e Giordano, ricordandogli che per sei mesi anche Nicolò ha corteggiato l’ex tronista. Non solo, la conduttrice ricorda alla Addati che lei stessa ha baciato più volte il Ferrari durante la sua esperienza sul trono. A questo punto, Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono lasciati andare a un sentito applauso. Maria vuol far capire loro che Nicolò non ha mostrato due facce nel corso del reality, semplicemente non si sarebbe fatto avanti con Nilufar per rispettare la sua relazione con Giordano.