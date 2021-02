Uomini e Donne news, Gemma torna a parlare di Giorgio: l’ultimo appello

Gemma Galgani è tornata a parlare di Giorgio Manetti, l’ex fidanzato conosciuto qualche anno fa a Uomini e Donne. Da tempo il Gabbiano non fa più parte della corte di Maria De Filippi ma non perde occasione per punzecchiare la Dama torinese tramite giornali e social network.

Una situazione che ha infastidito parecchio Gemma che, tramite le pagine del settimanale Nuovo, ha pubblicamente invitato Giorgio a fare un passo indietro. La Galgani spera di trovare davvero il grande amore nel programma Mediaset e ha chiesto all’ex Cavaliere di restare in silenzio in merito alla loro storia, ormai morta e sepolta.

Una storia che ha fatto discutere e appassionare il grande pubblico e che ha fatto soffrire parecchio Gemma Galgani. Ma oggi la 71enne è andata avanti e nonostante le recenti delusioni sentimentali spera di trovare il grande amore nel people show di Maria De Filippi.

Questo l’appello di Gemma Galgani sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente. Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”

Qualche tempo fa Giorgio Manetti non ha esitato a puntare il dito contro Gemma Galgani assicurando che stava prendendo in giro il pubblico di Uomini e Donne con le sue storie farlocche. Come quella col 26enne Sirius, Nicola Vivarelli. Giorgio rispetterà ora la richiesta di Gemma?

Uomini e Donne news: cosa fa oggi Giorgio Manetti

Dopo l’addio a Uomini e Donne Giorgio Manetti ha continuato a lavorare in una televisione locale e ha partecipato come attore a qualche cortometraggio. In questo periodo sta preparando un cortometraggio: nel suo futuro c’è dunque la recitazione. Per questo motivo ha detto no alla proposta di Alfonso Signorini di partecipare al Grande Fratello Vip. Manetti parteciperebbe volentieri all’Isola dei Famosi anche se non si hanno notizie certe a riguardo.

L’amore va a gonfie vele: il Gabbiano convive con Caterina, l’ex fiamma ritrovata una volta abbandonata la corte di Maria De Filippi e chiusa definitivamente la storia con Gemma Galgani. La coppia esce spesso con Tina Cipollari e il suo compagno, il ristoratore fiorentino Vincenzo. Al momento Giorgio e Caterina non hanno alcuna intenzione di convolare a nozze: la loro relazione va avanti da circa tre anni.