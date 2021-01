Grande Fratello Vip: perché Giorgio Manetti ha detto no a Signorini

Doveva esserci anche Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne, tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il Gabbiano ha però declinato l’invito di Alfonso Signorini. A rendere nota la notizia lo stesso George in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Nonostante la ghiotta opportunità il 64enne ha preferito rifiutare e attendere una proposta televisiva migliore.

Il motivo? A spiegarlo lo stesso Giorgio Manetti, ormai lontano dalla corte di Maria De Filippi da qualche anno anche se è rimasto nel cuore della gente:

“Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”

Dunque Giorgio Manetti non ha accettato per non mettersi alla prova in un contesto assai difficile come quello del Grande Fratello Vip. L’ex fiamma di Gemma Galgani non riesce proprio ad immaginarsi in un ambiente circoscritto, una gabbia dorata dove trastullarsi tra divano e giardino, tra cucina e confessionale.

Al contrario Giorgio Manetti è pronto per un altro tipo di programma: l‘Isola dei Famosi. Da anni si parla di una sua partenza per l’Honduras ma ad oggi l’ex modello toscano non è mai stato coinvolto nell’adventure-game. Giorgio si è auto candidato: il reality show di Ilary Blasi è decisamente più nelle sue corde rispetto al Gf Vip.

L’ex naufrago di riferimento di Giorgio è Raz Degan, vincitore dell’edizione 2017:

“L’Isola dei Famosi sarebbe una bella sfida con me stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”

Giorgio Manetti verrà preso in considerazione per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Dopo una breve pausa nel 2020 la trasmissione tornerà su Canale 5 in primavera, molto probabilmente ad aprile dopo la fine del Grande Fratello Vip prevista per febbraio.

Per ora i primi concorrenti certi della nuova edizione dovrebbero essere: gli attori Asia Argento e Brando Giorgi, la conduttrice Patrizia Rossetti e l’istruttrice di fintess Jill Cooper. La produzione sta anche valutando il nuovo inviato: in pole position ci sono Alvin e Aurora Ramazzotti.

Cosa fa oggi Giorgio Manetti

Dopo l’addio a Uomini e Donne Giorgio Manetti ha continuato a lavorare in una televisione locale e ha partecipato come attore a qualche cortometraggio. L’amore va a gonfie vele: il Gabbiano convive con Caterina, l’ex fiamma ritrovata una volta abbandonata la corte di Maria De Filippi. La coppia esce spesso con Tina Cipollari e il suo compagno, il ristoratore fiorentino Vincenzo. Al momento Giorgio e Caterina non hanno alcuna intenzione di convolare a nozze.