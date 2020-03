Tina Cipollari, Giorgio Manetti tuona su Kikò: rapporto con la vamp, verità

Tina Cipollari, Giorgio Manetti tuona su Kikò Nalli che aveva detto: “Sapevo di apprezzamenti”. La sua verità sul rapporto con la vamp di Uomini e Donne

Giorgio Manetti risponde a Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Il Gabbiano del Trono Over di Uomini e Donne, ormai fuori dal giro della redazione del programma (da tempo è felicemente fidanzato con Caterina), ha replicato attraverso le colonne del settimanale ‘Tutto’ (in uscita il 12 marzo) e senza mezzi termini all’hair stylist, dopo che quest’ultimo, parlando della fine del matrimonio con la vamp di UeD, aveva posto qualche ombra sul tipo di legame tra l’ex di Gemma Galagani e la sua ex moglie. Una versione in parte confermata da Manetti, che però ha voluto allontanare qualsivoglia pensiero che ricollegasse a una sua implicazione sentimentale con l’opinionista.

“Io e Tina? Tutte cavaolate”

“Sapevo di apprezzamenti e di una forte amicizia, comunque non si possono mettere le manette a nessuno”, ha dichiarato Kikò al quale Manetti risponde così: “Sono tutte cavolate”. Una replica secca e piccata. Obbiettivo di Giorgio non prestare il fianco a un’immagine di sé da sfascia famiglie. Spazio poi al legame con la Cipollari: “A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole”. Manetti aggiunge di frequentare il ristorante fiorentino del nuovo compagno dell’opinionista di UeD, definendo Vincenzo “una bella persona”.

Giorgio Manetti, il progetto americano e le parole su Gemma: “Gemma è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore”

Ma le sorprese non sono finite qui. Manetti ha infine dichiarato di aver in serbo un progetto professionale molto interessante da presentare. Lo farà a breve, negli Stati Uniti d’America: “A fine maggio uscirà un cortometraggio in cui sarò protagonista, reciterò in inglese e lo presenterò a Los Angeles”. Di recente il Gabbiano è tornato a parlare anche della Galgani, avendo parole al vetriolo. “Io sono felice con la mia compagna, invece Gemma è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore”, ha confidato a Uomini e Donne magazine lo scorso febbraio.