Giorgio Manetti news: le ultime dichiarazioni contro Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne

Giorgio Manetti è tornato ad attaccare l’ex fidanzata Gemma Galgani. Tramite le pagine del settimanale Nuovo Tv il Gabbiano ha duramente criticato la presenza dell’ex fidanzata al Trono Over di Uomini e Donne. Una presenza che, a detta del fiorentino, non avrebbe più senso visto che sono più di dieci anni che Gem è alla corte di Maria De Filippi. E nonostante i molteplici tentativi e i numerosi corteggiatori non è ancora riuscita a trovare il grande amore, quello del per sempre. A differenza di Giorgio che invece oggi convive con Caterina, una fiamma ritrovata dopo l’addio al programma Mediaset.

Cosa ha detto di recente Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

“Io sono felice con la mia compagna, invece Gemma è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore”, ha premesso Giorgio Manetti alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “È difficile pensare che una persona che sia a Uomini e Donne da tanto tempo possa ancora dire: “Sto cercando l’amore”. Ma – dico io – ti conosce tutta Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore. Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in tivù a raccontare storie varie. La gente non è stupida”, ha aggiunto il 63enne. Come reagirà Gem a queste dure parole? Intanto Giorgio ha anche spiegato perché ha lasciato il Trono Over tempo fa.

Perché Giorgio Manetti ha lasciato il Trono Over tempo fa

“Maria De Filippi mi ha concesso sempre molto spazio, ho potuto dimostrare qual è la mia vera personalità. Ma a un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più a esprimermi, a farmi capire, non soltanto dal pubblico in studio. Anche il pubblico a casa percepiva cose di me che non erano vere. Allora ho scelto di camminare per le mia strada, per le mie gambe, lontano dalle telecamere”, ha ammesso Giorgio Manettti che, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, non ha più trovato spazio sulle reti nazionali.