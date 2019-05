Uomini e Donne news, Gemma Galgani attaccata per ultime foto e video

Gemma Galgani criticata per le foto e i video pubblicati sui social network

Sui social network Gemma Galgani non ha mai un attimo di pace. Ogni volta c’è qualcuno pronto a puntarle il dito: foto e video hanno un numero impressionante di critiche, alle quali la dama di Uomini e Donne cerca sempre di rispondere. Ma quello che dice non convince mai chi la attacca, ovviamente, che continua a spararle contro parole poco carine. Ormai Gemma ci ha fatto l’abitudine: sa che, quando pubblicherà alcuni contenuti su Facebook o Instagram, alcuni puntualmente avranno qualcosa da ridire. Ora cos’è successo? Le hanno detto che non è assolutamente vero che non sappia usare i social (come aveva confessato recentemente) visto che pubblica spesso foto e video.

Uomini e Donne, Gemma Galgani risponde ai detrattori

Questo è stato il contenuto principale della maggior parte dei messaggi contro Gemma Galgani di Uomini e Donne: “Scusami, però vedo che pensi ai social: pubblichi sempre dirette, foto… Mi sembra di aver sentito un’altra cosa”. La dama ha prontamente risposto: “Sì, hai ragione. Infatti volevo dire che non sono tecnologica, ma comincio a imparare. Ti ringrazio per la giusta precisazione”. Dopo il furente litigio con Barbara De Santi, adesso la Galgani deve avere a che fare con detrattori che non dimenticano mai nulla e che trovano il momento buono per rinfacciarle qualsiasi cosa!

Il messaggio di Gemma Galgani ad Alberto Urso… e non mancano le critiche!

Gemma Galgani ha anche pubblicato un video di Alberto Urso, il suo cantante di Amici preferito (è stato beccato qualche ora fa assieme a Tish), ed è stata ovviamente attaccata; questa la sua risposta: “Ieri dicevo a una mia cara amica che stanno passando gli anni, ma sono felice di viverli senza essere abulica, indifferente”. Questa è stata la dedica fatta al tenore: “Amici 18, una grande edizione, direi straordinaria ed emozionante. Grazie ad Alberto, che porterà Amici, con la lirica, oltreoceano! Grande Giordana”.