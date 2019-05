Uomini e Donne oggi, Gemma vs Barbara: la Galgani asfalta la rivale

Uomini e Donne oggi, Barbara De Santi accusa Armando Incarnato: Gemma Galgani senza peli sulla lingua

Si accende lo scontro tra Gemma e Barbara al Trono Over di Uomini e Donne. Il tutto accade mentre la Galgani si trova al centro dello studio per raccontare quanto accaduto dopo la scorsa puntata. Ricordiamo che settimana scorsa andava in onda lo scherzo di Tina Cipollari, che ha gettato un secchio di acqua sulla dama torinese. Proprio in questa circostanza, Armando Incarnato ha fatto un gesto molto apprezzato. Per non far prendere freddo a Gemma, le ha messo sulle spalle la sua giacca. Oggi in studio la Galgani ci tiene a fare un ringraziamento al cavaliere. Ed ecco che la De Santi approfitta della situazione per fare un’accusa nei confronti di Armando. La dama rivela che Incarnato, qualche giorno fa, avrebbe affermato che lei, Gemma e Valentina vengono pagate dalla redazione per restare nel programma. A detta di Barbara, quanto detto da Armando sarebbe abbastanza grave. Ma non solo, la De Santi fa un’altra rivelazione sul cavaliere.

“A microfoni spenti dice che io so cose che lui ha detto alla redazione, sono un’infiltrata praticamente”, afferma Barbara. Secondo la dama, Incarnato avrebbe parlato male della redazione, facendo questo genere di dichiarazioni. Armando giustifica subito quanto rivelato, spiegando di aver scoperto che, in realtà, la De Santi è in contatto con tutti i volti del Trono Over che hanno già lasciato il programma. “Sei molto cattiva come persona, resterai sola tutta la vita. Sei una vergogna”, afferma ad alta voce Armando mentre lascia lo studio. Incarnato sceglie così di abbandonare la puntata, mandando “a quel paese” la dama. A prendere le difese del cavaliere, a questo punto, ci pensa Gemma. La dama di Torino asfalta Barbara e riceve un forte applauso da parte del pubblico.

Oggi Uomini e Donne, scontro tra Gemma e Barbara del Trono Over: la Galgani sostenuta dal pubblico

La De Santi chiede scusa a tutti, ma questo non basta per placare gli animi in studio. Gianni Sperti e il pubblico sembrano non gradire l’atteggiamento della dama. Ed ecco che Gemma, a gran voce, accusa duramente Barbara: “Tu non vuoi essere offesa e offendi tutti. Sei tu che rovini Uomini e Donne, sono stanca delle tue urla. Vuoi essere sempre la prima della classe, ma chi cacchio sei?” La Galgani riceve il sostegno dei presenti in studio e anche di una parte dei telespettatori. Questa volta non riesce proprio a trattenere la sua rabbia contro la De Santi, che inaspettatamente non riesce a riprendere la situazione in mano.