Uomini e Donne news, Fabrizio cotto di Angela ma attacca Giulia: “Uguale con tutti”

Uomini e Donne, Fabrizio Baldassarre è davvero interessato ad Angela Nasti? Lui assicura di sì

Nelle news di Uomini e Donne di oggi parleremo di Fabrizio Baldassarre, il corteggiatore di Angela Nasti che non è alla sua prima esperienza nel programma! Molti di voi ricorderanno infatti che ha corteggiato già Sabrina Ghio, ma appena ha visto Angela in televisione non ha saputo resistere. A Uomini e Donne Magazine, infatti, Fabrizio ha raccontato di averla notata mentre guardava la tv insieme a suo fratello e di aver subito pensato che fosse bellissima. “Io e mio fratello ci siamo guardati e ci siamo detti ‘perché non riprovarci’. Angela nei lineamenti rappresenta un po’ il mio ideale di donna”, ha spiegato Fabrizio. Il corteggiatore ha aggiunto che se dovessero trovarsi davvero in sintonia potrebbe essere la persona giusta per lui! Parole che faranno senz’altro piacere alla tronista, ne siamo certi.

Trono Classico, Fabrizio parla di Sabrina poi attacca Giulia Cavaglia: “Reazioni cinematografiche”

Fabrizio ha anche confessato che con Sabrina non era pronto: “Mentalmente non ero ancora sereno e la tronista non mi incuriosiva così tanto. Infatti a un certo punto ho preferito abbandonare la trasmissione e quello che poi è successo fuori è acqua passata”. Eh già, perché il corteggiatore si riavvicinò poi alla sua ex fidanzata, con cui oggi assicura che è tutto finito. Sabrina ha commentato il ritorno di Fabrizio a Uomini e Donne, ma per lui è il momento di concentrarsi su Angela. Ha scelto di corteggiare lei perché ha visto in lei la possibilità di costruire qualcosa di più concreto. Con Giulia, pure se l’esterna era andata bene, non vedeva la stessa possibilità: “Non apprezzo il suo modo di essere così uguale con ogni ragazzo in tutte le sue esterne. Usa spesso gli stessi gesti e le stesse parole o dice di essere in imbarazzo. Per me ha reazioni più cinematografiche che d’istinto”. Che è un po’ la stessa critica che Luca Daffrè ha mosso ad Angela nell’ultima puntata in onda!

Uomini e Donne news, Fabrizio parla di Angela: “Accanto a me è serena”

Cosa apprezza invece di Angela Nasti? “È una persona molto determinata e con le idee chiare. Per avere diciannove anni è sicuramente più matura dell’età che ha. Si presta a fare di tutto, dallo scherzo e il gioco alla situazione di confronto. […] Quando è accanto a me la vedo molto serena, c’è una bella sintonia che penso possa solo crescere”. Tra Fabrizio e Angela ci sono dieci anni di differenza, ma questo non spaventa affatto il corteggiatore. Secondo Fabrizio, al momento non ci sono altri corteggiatori con cui Angela ha avuto la stessa sintonia. Inoltre, secondo lui Luca “non sa quello che vuole nella vita”. Nel frattempo, però, Daffrè ha scelto di corteggiare Angela, quindi le idee le ha chiare e potrebbe iniziare la vera battaglia con Fabrizio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Fabrizio Baldassarre e l’avvertimento ad Angela

Naturalmente se quest’ultimo dovesse vedere qualcosa che non condivide, non esclude nulla: “Se dovessi vedere Angela in atteggiamenti che non mi piacciono con altri corteggiatori, potrei reagire molto male. Spero che Angela capisca in fretta chi vuole accanto a sé, per portarla via con me il prima possibile”. Anche la Nasti è stata avvisata dunque, dopo che pure Manuel ha messo in guardia Giulia.