Uomini e Donne, Angela e Fabrizio: ecco cosa ne pensa Sabrina Ghio

Uomini e Donne, Sabrina Ghio parla di Fabrizio: il suo ex corteggiatore arrivato per Angela Nasti

Sabrina Ghio è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne attraverso un’intervista rilasciata al magazine dedicato alla trasmissione. L’ex tronista ha speso alcune parole su uno degli attuali corteggiatori di Angela Nasti. Stiamo parlando di Fabrizio Baldassare. Quest’ultimo si era fatto notare durante il trono della bella bionda, ma le cose non andarono a finire molto bene. I due si piacevano, ma tra loro c’erano state svariate incomprensioni, tant’è che la loro frequentazione durò decisamente poco. Ora, il bel parrucchiere ha deciso di ritornare in studio e vedere se questa possa essere la volta buona.

La Ghio approva a pieno la scelta di Fabrizio di tornare a far parte del Trono Classico. Secondo Sabrina è giusto che tutti si diano una seconda possibilità e spera che quella di Baldassare sia anche quella buona. “Magari questa sarà la sua occasione fortunata. Fabrizio è una brava persona e forse con una ragazza più piccola di lui potrà farsi conoscere di più.” Tornando sulla loro conoscenza, l’ex tronista ha anche rivelato che quando fu suo corteggiatore, forse, non era ancora del tutto libero mentalmente in campo amoroso. Ricordiamo che poco dopo la sua eliminazione, il giovane si mostrò nuovamente fidanzato con una sua ex.

Sabrina Ghio dopo Uomini e Donne: le parole sul corteggiatore Fabrizio, su Angela e su Giulia

Sabrina Ghio non ha avuto altro che buone parole nei confronti di Fabrizio. “Adesso sono sicura che sarà diverso. Le seconde possibilità esistono e io ne sono la prova. Non è vero che il treno passa una volta sola, basta cambiare fermata.” Intanto, la donna ha rivelato di apprezzare molto anche le forti personalità di Angela Nasti e Giulia Cavaglia, anche se consiglia loro di lasciarsi andare ancora un po’ di più.