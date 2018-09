Uomini e Donne News, Emanuele Mauti si sbottona sulla nuova tronista Mara: “Invidia…”, poi però scatta la retromarcia e l’affondo sulla ragazza…

Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché ex fidanzato di Sonia Lorenzini, ha speso parole per la nuova tronista Mara, che si appresta a essere la protagonista del Trono Classico della nuova stagione del Dating Show di Maria De Filippi. Il pallanuotista prima si è lasciato andare ai complimenti, poi ha fatto retromarcia e ha lanciato un affondo tutt’altro che velato alla ragazza di origini palermitane. Ma che cosa ha fatto sì che abbia cambiato idea così velocemente? Il motivo lo ha spiegato lui stesso in un paio di Instagram Stories dove ha fatto trapelare una non celata delusione sulla giovane donna.

“Esco da lavoro, apro Instagram e vedo che tutte le pagine di Uomini e Donne presentano la nuova tronista… Occhi a cuoricino. Finalmente ho detto, finalmente… profonda invidia verso chi si troverà lì a corteggiarla, ve lo giuro” si sbilancia Mauti in un paio di Stories Instagram. Peccato che dopo aver visitato la pagina Instagram Gossipetv_official (dove sono state postate delle foto di Mara in cui viene sostenuto che la ragazza sia ricorsa a diversi ritocchini), Emanuele cambi idea sulla prima impressione avuta. La retromarcia viene dunque servita con tanto di affondo: “Ma perché dovete diventare delle altre persone?”. Insomma, come ogni Trono che si rispetti, già non mancano sostenitori e detrattori, con tanto di relative polemiche al seguito.

Uomini e Donne News: Sonia ed Emanuele, la battaglia social sulla “prima scelta”

Negli scorsi giorni Emanuele è anche stato al centro del gossip che l’ha visto rivaleggiare con la sua ex Sonia. Com’è noto da mesi, l’ex tronista ha cominciato a frequentare Federico Piccinato, altro suo corteggiatore al tempo del suo Trono. Dopo una serie di frecciatine e punzecchiature sui social network tra i due ex, Mauti è sbottato su Instagram, invitando la Lorenzini a non fare più il suo nome (Sonia lo aveva fatto in un commento, sollecitata da una follower). Non solo: il pallanuotista di Latina ha pure accusato Federico di essere soltanto una seconda scelta per Sonia, la quale avrebbe usato parole poco carine nei confronti dell’attuale fidanzato solo un anno fa.