Uomini e Donne, Mara nuova tronista: “Un passato di grande povertà”

Uomini e Donne: Maria Antonietta Fasone è la nuova tronista

Maria Antonietta Fasone (per gli amici Mara) è la prima ufficiale tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. Siciliana di 26 anni, 1.70 cm e con una vita alle spalle che l’ha fatta crescere prima del dovuto. Mara non è un volto completamente sconosciuto al mondo dello spettacolo. Sul web si trovano infatti alcuni video e foto della sua partecipazione a Miss Universo Italia nel 2012. Nella prima registrazione del Trono Classico è stato mandato in onda il video di presentazione della giovanissima donna. Una bellezza mozzafiato che nasconde dietro di sé anche tanta fragilità. Originaria di Palermo, Maria Antonietta si è trasferita in Germania con tutta la sua famiglia per motivi economici quando era ancora una bambina.

Mara ha dichiarato di provenire da una famiglia molto umile. Suo padre ha sempre fatto il magazziniere in una fabbrica, mentre la mamma puliva le stanze di un hotel. La famiglia della Fasone è composta da sei persone e tutti insieme hanno sempre vissuto in una casa popolare di sessantacinque metri quadri che ancora oggi non riescono ad acquistare. Dopo dieci anni in Germania, Mara è tornata a vivere nella sua Palermo. Durante tutta la sua vita, Maria Antonietta ha visto sé stessa e i suoi cari vivere dei bruttissimi momenti. Mara ha vissuto un bruttissimo periodo di povertà, tanto da arrivare a non poter pagare la bolletta della luce o a non avere nulla da mangiare nel frigorifero. In ogni caso, non si è mai data per vinta e ha sempre cercato di dare una mano a casa non appena ha potuto, tanto da arrivare anche a fare anche tre lavori insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne: Mara Fasone tronista

La nuova tronista di Uomini e Donne si è anche lasciata andare alle lacrime dopo aver rivelato di non sentirsi protetta da nessuno. Mara Fasone ha rivelato di sentirsi sola e di fidarsi solo di sé stessa, senza avere alcun punto di riferimento. Ora, la bellissima donna spera di poter trovare l’amore in un uomo che sia rispettoso e che abbi ai suoi stessi ideali.