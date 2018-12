Uomini e Donne news, Elisabetta Guido spiazza tutti: lo strano sfogo su Instagram

Elisabetta Guido dopo l’eliminazione scrive un duro sfogo su Instagram: con chi ce l’ha?

Elisabetta Guido è stata eliminata a Uomini e Donne. Luigi Mastroianni non è riuscito ad andare oltre con la corteggiatrice pure se nelle prime esterne sembravano andare abbastanza d’accordo. Uno scivolone della ragazza avrà fatto cambiare totalmente idea al tronista. Intanto, le news di Uomini e Donne di oggi riguardano proprio Elisabetta, che su Instagram ha scritto un durissimo sfogo dopo l’eliminazione. Non sappiamo con chi possa avercela, non ha scritto destinatari né fatto chiari riferimenti. Né tantomeno ha taggato qualcuno. I partecipanti del programma hanno una vita privata per cui potrebbe essere successo qualsiasi cosa a Elisabetta per portarla a sfogarsi in questo modo.

Uomini e Donne, Elisabetta si sfoga su Instagram: lo strano messaggio

Tra le storie sul profilo Instagram di Elisabetta è comparso nella giornata di ieri questo strano messaggio: “Se non sei lecchina nella vita non vai da nessuna parte! È grazie alla massa di capre superficiali e ignoranti che giudica e guarda le cose per come appaiono e non per come sono che la gente di arricchisce”. Avrete notato che non ci è andata affatto leggera né le ha mandate a dire al destinatario di queste sue parole. Naturalmente tra il pubblico di Uomini e Donne qualcuno ha pensato che il riferimento sia proprio a ciò che è successo nel programma, ma non è assolutamente certo. Non è finita comunque, perché lo sfogo di Elisabetta è proseguito così: “Ricordiamoci che dietro ogni azione c’è qualcuno che dall’altro del proprio potere sa bene cosa farti fare. Nulla è casuale! Se dici la verità e anche a voce alta nella vita fai game over”.

Elisabetta eliminata da Luigi a Uomini e Donne

Come accennato in apertura, nelle prime esterne Luigi è rimasto abbastanza colpito da Elisabetta. Poi c’è stato un colpo di scena, con le pesanti accuse della corteggiatrice alla redazione. Evidentemente questo si è rivelato uno scoglio difficile da superare da parte del tronista. Le cose sono precipitate, pure se Luigi aveva chiesto alla ragazza di tornare, fino ad arrivare alla sua eliminazione. Lei ovviamente non l’ha presa bene, è uscita dallo studio addirittura offendendo il tronista senza volerlo salutare.