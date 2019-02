News Uomini e Donne, Claudia e Giulia: ultime rivelazioni su Lorenzo prima della scelta

Prima di raggiungere Lorenzo Riccardi per il weekend in villa, Claudia e Giulia hanno rilasciato delle esclusive dichiarazioni a Uomini e Donne magazine. Le due corteggiatrici hanno svelato in grande anteprima le proprie emozioni e sensazioni riguardo la scelta del loro tronista. Entusiaste di essere arrivate fino alla fine, entrambe hanno svelato di essere anche molto in ansia. In attesa della messa in onda della speciale scelta al castello, scopriamo insieme come hanno vissuto la Dionigi e la Cavaglià i momenti poco prima della registrazione della puntata in prima serata.

Giulia e Claudia hanno sempre dimostrato di essere una completamente diversa dall’altra e forse proprio per questo motivo la scelta di Lorenzo non è stata facile come tante altre. La bellissima bionda di Latina ha rilasciato delle importanti dichiarazioni alla rivista dedicata ai protagonisti del Trono Classico e Over. “Sono seduta in macchina e sto intraprendendo il viaggio verso la villa, un viaggio che potrebbe portarmi a esaudire il mio sogno: iniziare una nuova e lunga storia d’amore. Ho l’ansia perché non so cosa mi aspetterà, ma sono anche al settimo cielo perché ho voglia di vivere questi giorni a pieno. Io mi conosco, sono una persona che si butta di testa e cade di cuore.” La notte prima di andare in villa, la bella Claudia ha svelato di essere addirittura arrivata a sognare il tronista.

Uomini e Donne, Giulia poco prima della scelta di Lorenzo: parole che spiazzano

E se Claudia non vedeva l’ora di trascorrere i giorni in villa con Riccardi, per Giulia le cose sono andate un po’ diversamente. La ragazza ha vissuto quest’ultimo tassello del suo percorso a Uomini e Donne con delle cattivissime sensazioni. “Ho dato tutta me stessa. Cosa vorrei? Mi piacerebbe che almeno questi giorni in villa Lorenzo prendesse una posizione e non facesse come al solito, cercando di mantenere la bilancia in perfetto equilibrio anche per rispetto della sua reale scelta… Questa volta sono pronta al peggio!”