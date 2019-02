Uomini e Donne gossip, Lorenzo ha scelto Claudia? Fan incontra Giulia

Gossip Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo è Claudia? Arrivano i primi indizi da Giulia Cavaglià

E dopo la scelta di Teresa Langella, ora il pubblico di Uomini e Donne attende con ansia la messa in onda di quella di Lorenzo. Il tronista di Milano ha già registrato la sua speciale serata in castello con Giulia e Claudia. Ma quale delle due corteggiatrici ha scelto il simpatico Riccardi? Le varie anticipazioni apparse sul web sembrano indicare il nome della dolce Dionigi. In ogni caso, fino a quando non verrà trasmessa la puntata non possiamo sapere come siano andate realmente le cose. Ora, il blog News UeD ha reso pubblico un messaggio ricevuto da una fan del Trono Classico. A quanto pare, la Cavaglià è stata beccata a Milano.

Vederla nella città dove vive Lorenzo può aver lasciato pensare che sia stata proprio lei la corteggiatrice scelta da Riccardi. In ogni caso, quello che racconta la lettrice di News UeD pare indicare l’esatto contrario. Ovviamente, l’ormai ex protagonista di Uomini e Donne non ha potuto dare alcuna anticipazione su come siano andate le cose tra lei e il tronista. Nonostante ciò, la diretta interessata pare abbia fatto capire che le cose non sono andate a finire assolutamente bene per lei. Ora, non ci resta che scoprire se la ragazza di Torino abbia semplicemente cercato di depistare i fan o meno.

Uomini e Donne, Lorenzo tra Giulia e Claudia: la Cavaglià a Milano dopo la scelta

Mentre si attende la verità sulla scelta finale di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, il pubblico cerca indizi sui social. Ad oggi, quasi tutti sembrano presumere il fidanzamento tra il giovane di Milano e la Dionigi. Anche l’avvistamento di Giulia e quello che lei ha detto e fatto a chi l’ha incontrata ha riconfermato le anticipazioni spuntate sui social negli ultimissimi giorni. In ogni caso, il 22 Febbraio 2019 andrà in onda la speciale puntata del Trono Classico e potremmo finalmente capire cosa è accaduto!