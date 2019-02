Lorenzo Riccardi al Trono Over: la richiesta a Maria e le parole a Gemma

Lorenzo Riccardi ospite nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne: il tronista ammette di avere paura

Lorenzo Riccardi entra in studio nel corso della puntata del Trono Over in onda il 19 febbraio. Il tronista di Uomini e Donne arriva inaspettatamente con il trono tra le mani, dopo di che si siede a fianco a Gianni Sperti tra i parterre maschile e quello femminile. Anche questa volta, Lorenzo riesce a strappare una risata a tutti i presenti, tanto che i due opinionisti non vorrebbero lasciarlo andare. Un po’ tutti i telespettatori si sono affezionati all’ironia del Riccardi, che ora lascia definitivamente il programma con la sua scelta. Stando alle ultime anticipazioni sembra proprio che Lorenzo abbia già scelto Claudia Dionigi all’interno del castello. Maria De Filippi, in puntata, afferma che il tronista è pronto a raggiungere la villa per poi fare la sua scelta tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia Cavaglia. Ma Lorenzo rivela di non voler andarci, in quanto ha troppa paura. “No non ci vado, è da quando me ne sono andato che non dormo la notte”, afferma Riccardi facendo ridere tutti.

Ma non solo, Lorenzo fa una richiesta a Maria: “Non scelgo più basta, scelgo solo se Maria dice che mi ha messo lei in questa situazione. Ci vieni pure tu con me a dire di no”. Sembra proprio che il tronista tema proprio il momento in cui dovrà dire di no alla sua “non scelta”, che a quanto riporta Il Vicolo delle News è Giulia. La De Filippi, però, dichiara che lei non potrà affiancarlo e subito dopo gli chiede se al castello sarà presente anche sua nonna, a cui è molto legato. Lorenzo confessa che molto probabilmente la donna non ci sarà, poiché altrimenti dovrebbe passare la notte con lei.

Lorenzo Riccardi fa i complimenti alle donne del Trono Over e poi nota Gemma Galgani

Nella valigia cosa porterà Lorenzo? Il tronista, come sempre, risponde con molta ironia, rivelando che porterà in villa tanta “speranza”. Intanto, si gira intorno e si complimenta con tutte le donne presenti. Barbara De Santis, addirittura, si propone per andare anche lei in villa, ridendo. Ed ecco che Lorenzo nota Gemma Galgani, a cui fa un complimento molto carino: “È una bellissima donna Gemma, più bella qui che in televisione”. La dama ovviamente è lusingata di fronte a tale affermazione e ringrazia il tronista, che lascia poco dopo lo studio.