Uomini e Donne news: Clarissa Marchese è incinta

Uomini e Donne news: Clarissa e Federico aspettano un figlio

Cicogna in volo a Uomini e Donne. L’ex tronista Clarissa Marchese è incinta dell’ex corteggiatore Federico Gregucci. A quattro mesi dal matrimonio, i Marchesucci – così come vengono chiamati affettuosamente dai fan – sono in attesa del primo figlio. L’annuncio è arrivato direttamente da Clarissa e Federico sui social network, con un romantico scatto che mette in mostra il pancino dell’ex Miss Italia. In realtà già da qualche tempo si sussurrava di una possibile gravidanza per la bella siciliana ma la coppia è sempre stata attenta a non svelare troppo. Del resto i primi tre mesi della dolce attesa sono sempre i più delicati e così la Marchese ha aspettato di entrare nel quarto mese prima di annunciare la lieta notizia.

Clarissa Marchese è incinta dell’ex corteggiatore Federico Gregucci

“Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero! Federico e io amiamo già alla follia il nostro bambino (o la nostra bimba)!”, ha scritto Clarissa Marchese su Instagram, a corredo di una dolce foto nella quale mostra il pancino che viene baciato dal marito Federico Gregucci.

Clarissa e Federico sono tornati in America dopo le nozze

Dopo il matrimonio – che ha ricevuto più di qualche critica – Clarissa e Federico sono tornati a Miami, dove Gregucci lavora nella Juventus Academy. Dunque l’erede dei Marchesucci nascerà molto probabilmente negli Stati Uniti, in modo da avere fin da subito la doppia cittadinanza. Tanti auguri!