Trono Over accuse Armando: messaggi top secret, caos dopo puntata

News Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Veronica Ursida e Giovanni

A Uomini e Donne Armando Incarnato e Veronica Ursida continuano a far parlare di sé nonostante lui al momento non la stia corteggiando (e non lo farà mai più) e lei si stia vedendo con Giovanni. Tutto è partito dal fatto che in puntata lei ha ammesso di avere dei problemi con Giovanni e ha iniziato a palesare delle titubanze sul prosieguo della loro conoscenza; lo stesso ha fatto lui che però si è detto stranito dal comportamento della Ursida perché a suo avviso non ha fatto nulla per farle credere di non essere interessato e soprattutto di provare qualcosa di importante per Roberta Di Padua. Gianni Sperti non ha creduto a nessuno dei due, e si è detto certo che entrambi, ammettendo le loro insicurezze, abbiano trovato il modo per finire al centro dello studio ogni puntata. E non è finita qui. Anzi adesso inizia il bello.

Uomini e Donne news, il ballo dei segreti: Armando Incarnato accusa Veronica e Giovanni

Armando a un certo punto è intervenuto dicendo che, come gli ha fatto notare la stessa Roberta, Giovanni mentre balla guarda lei e Veronica quando balla guarda lui: in altri termini è come se i due che si stanno conoscendo fossero interessati a farsi notare dai partner con i quali non si sentono più. Armando ha anche detto che Giovanni durante un ballo delle scorse puntate ha ammesso di ritenersi single: un’accusa che non ha infastidito più di tanto l’altro Cavaliere, visto che è vero che è single ma ciò non giustifica il fatto che lui inventi storie su occhiatine, varie ed eventuali durante un ballo. A un certo punto Veronica ha iniziato a discutere con Armando che ha ammesso di averla coperta mentre lei incontrava il suo ex durante la loro conoscenza: un’accusa che ha ovviamente turbato la Ursida che prima di tornare al posto ha voluto dare dei chiarimenti a Maria De Filippi. Ricordiamo infatti che è stata la stessa Maria a esporsi a favore di Veronica in una chiacchieratissima puntata di tanto tempo fa.

Veronica e Armando, scambi di accuse: c’entrano gli ex

Veronica ha spiegato che è vero che si è vista col suo ex ma semplicemente perché dopo tanto tempo trascorso assieme lui sapeva dove abitava e lavorava e quindi poteva presentarsi senza preavviso. “Non guardare più, non stuzzicare! Tu sei molto furba ma non ci cado più!”, queste le parole di un Armando davvero infastidito. “Ti sei fatto la quarantena con la tua ex!”, ha sottolineato a un certo punto Veronica dando spazio al gossip di qualche tempo fa. “Chi te l’ha detta questa cosa – ha così risposto Armando –? Che foto ci sono? Preoccupati di cercare le foto per rompere le storie coi ragazzi!”. In realtà non vediamo dove sia il problema se Armando abbia deciso di trascorrere la quarantena con l’ex, visto che da sempre dice di essergli amico. Roberta si è scagliata poi contro Giovanni dicendogli di svegliarsi perché in caso contrario sarebbe evidente che “vuole giocare pure lui”.

UeD, sui social attacchi ad Armando e querele da Roberta

Inutile dirvi che intanto sui social network gli utenti si sono sbizzarriti: c’è chi attacca pesantemente Armando che risponde a quasi tutte le accuse coi soliti toni; pochissime invece le critiche a Veronica mentre Roberta ha annunciato querela – questo ieri, non dopo la puntata – contro alcuni haters. Insomma Uomini e Donne continua a stupirci. Qui di seguito, gli ultimi post pubblicati da Armando e Veronica: