Uomini e Donne, Armando con l’ex Jeanette in quarantena? Le foto

Armando Incarnato e Jeannette insieme in quarantena? L’ultima segnalazione sul Cavaliere di Uomini e Donne

La segnalazione arriva dal Vicolo delle News che ha fatto un’accusa chiara ad Armando Incarnato, protagonista di Uomini e Donne Over che in passato ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi per il modo in cui stava trattando Veronica Ursida, e ha scatenato i sospetti di Gianni Sperti per via di alcune foto che testimoniavano che continuasse a frequentare la sua ex storica Jeanette. Vi riportiamo la segnalazione del Vicolo proprio perché in trasmissione si è parlato molto del rapporto tra Armando e lei; di tutto il resto, cioè della presunta violazione della quarantena di cui molti parlano, non ci interessa perché non è questa la sede giusta e ad ogni modo sono intollerabili gli atteggiamenti da Inquisizione.

Uomini e Donne, Armando e Jeanette insieme: foto cancellate e tanti sospetti

Fatta questa doverosa premessa, il Vicolo segnala che confrontando le varie storie Instagram si nota che dalla somiglianza di attrezzi per fare ginnastica, ombrellone e tavolino da aperitivo pare proprio che i due stiano assieme. Eravamo rimasti al fatto che Armando frequentasse Jeanette come amica perché dopo la fine della storia, essendo lei una persona importante per lui, non se l’è sentita di chiudere i ponti. Ed è per questo che al Vicolo è venuto un dubbio che non possiamo non condividere: perché allora cancellare le storie che dimostrerebbero la presenza di lei a casa di lui? Insomma non c’era bisogno di nascondere alcunché, anche perché, almeno fino a prova contraria, finora Armando è sempre stato sincero e tutte le accuse lanciategli contro si sono rivelate infondate.

News Uomini e Donne, cosa succederà quando Armando tornerà in trasmissione?

Staremo a vedere adesso cosa succederà quando Incarnato tornerà a Uomini e Donne: Gianni potrebbe riaprire il capitolo “Jeanette”, e comunque è vero ciò che dice lo stesso Vicolo, cioè che se lui stava sentendo qualcuno dubitiamo che la donna in questione non vorrà spiegazioni. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo. Evitiamo però accanimenti inutili su altre questioni perché la caccia al capro espiatorio è un fatto abominevole.