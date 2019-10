Uomini e Donne news Armando, dure parole su Ida: “Una donna finta”

Uomini e Donne news, Armando Incarnato: dure parole nei confronti di Ida Platano

Armando Incarnato si svela su Ida Platano in una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere spende dure parole nei confronti della dama, rivelando di trovarla una persona finta che l’ha solo usato. Sembra proprio che sia rimasto fortemente provato per quanto accaduto, ovvero per la reazione di Ida di fronte alla lettera scritta da Riccardo Guarnieri. Subito dopo aver accolto la dichiarazione d’amore dell’ex fidanzato, la Platano in studio non avrebbe degnato neanche di uno sguardo Armando, che è rimasto tutto il tempo solo ad attendere. Al settimanale, Incarnato confessa di non essere rimasto deluso dalla dama, ma da sé stesso. Si aspettava che Riccardo facesse qualcosa, ma non che dichiarasse così i suoi sentimenti a Ida. A detta di Armando, il collega avrebbe più volte umiliato la Platano davanti a tutta Italia. Proprio per tale motivo, non avrebbe potuto immaginare che la dama avrebbe ceduto di fronte alla lettera.

Ora nei confronti di Ida non prova “nulla”. “Scoprire che è una donna finta non mi ha lasciato dolore o sofferenza”, dichiara Armando nel corso dell’intervista. Incarnato dimostra di essere particolarmente arrabbiato per la situazione. “Non provo nulla, neanche le sue lacrime mi fanno più effetto, mentre prima provavo molta tenerezza per lei”, ammette il cavaliere. Incarnato rivela che Ida più volte gli aveva raccontato che non sarebbe mai tornata indietro con Riccardo e soprattutto gli aveva assicurato che stava bene con lui. Ed è proprio per tale motivo che Armando oggi per la Platano non prova più nulla, se non indifferenza. Il cavaliere si sente tradito e usato: “Perché Ida dentro di sé sapeva di avere ancora interesse per Riccardo, però quando una persona ama non esce con un’altra e la bacia”.

News Uomini e Donne: Armando Incarnato mette la parola fine alla sua conoscenza con Ida Platano

Dopo la lettera di Riccardo, Armando si è mostrato particolarmente triste e giù di morale. Ma non è così, in realtà. Lui stesso rivela che si è, invece, estraniato. Vedere Ida sorridere al Guarnieri e vedere entrambi ballare e fare il gioco della mela, l’ha portato ad avere questa reazione. Pare che la Platano abbia, in queste settimane, fatto delle dichiarazioni speciali ad Armando. Pertanto, Incarnato ora si sente usato e preso in giro. Ammette che tutto questo per lui è stato brutto: “L’unica cosa che ancora mi chiedo è perché, tra tanti, Ida abbia usato proprio me”. Ricordiamo però che, nel corso dell’ultima registrazione del Trono Over, Ida ammette di non sentire più un grande sentimento nei confronti di Riccardo e di aver sentito Incarnato.