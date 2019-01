Uomini e Donne news: Antonio lancia un chiaro messaggio a Teresa

Uomini e Donne news: Antonio scrive un messaggio per la tronista Teresa Langella

La scelta di Teresa Langella è ormai vicina. Dalle ultime anticipazioni sul serale dedicato, appunto, alle scelte dei tronisti sembra mancare davvero poco. Meno di un mese. La scelta della tronista napoletana è infatti fissata per il 15 febbraio. Ma, su chi ricadrà quella della ragazza? I due rimasti in gioco, se così possiamo dire, sono Andrea e Antonio. L’uno l’esatto opposto dell’altro. Il primo, bello da somigliare quasi al principe azzurro che tutte le ragazze sognano. Elegante, raffinato, con i modi giusti al momento giusto. Occhi di ghiaccio e fisico statuario. Conosciuto dal pubblico italiano per via della sua partecipazione a Temptation Island vip. Dall’altra parte, invece, abbiamo Antonio. Il classico ragazzo della porta accanto. Semplice, genuino, autentico e disposto a innamorarsi. Ha 23 anni, Teresa 26, e troppe volte è entrato in attrito con la tronista e con i suoi rivali. È geloso e sembra essere già sul punto dell’innamoramento. Cosa cerca, però, Teresa? Sceglierà Andrea Dal Corso o Antonio Moriconi? Nell’attesa, i corteggiatori iniziano a lanciare appelli alla tronista.

È il momento di Antonio. Il ragazzo ha infatti pensato di scrivere un chiaro messaggio a Teresa per provare a convincerla e portarla dalla sua parte. Ecco che qualche ora fa ha pubblicato quanto scritto per la Langella. In questo, le parole di Antonio sono forti e l’intento di voler uscire dagli studi con la tronista sembra farsi sempre più concreto. Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione, la scelta dovrebbe ricadere proprio sul ventitreenne. Anche se, non ci dimentichiamo che l’attrazione fisica e mentale di Teresa nei confronti di Andrea è sempre risultata elevata e ben evidente agli occhi di tutti.

Le parole di Antonio per Teresa

Scrive Antonio: “Innamorati di una donna umile, che va a letto senza trucco, che sia intelligente e combattiva. Innamorati di quella pazza che ti fa ridere in mezzo alla gente, di quella che ti rispetta e ti protegge. Ti sostiene sempre e ti aiuta ad essere un uomo migliore. Innamorati di chi si affida ad occhi chiusi a te, perché sono quelle che valgono davvero”. Apprezzerà Teresa quanto riportato dal ragazzo? O opterà per le parole non dette da parte di Andrea?