Uomini e Donne news, Angelo allontana i sospetti su Alchimista: la verità

Uomini e Donne, Alchimista non è nemmeno Angelo: l’aspirante corteggiatore di Giovanna interviene

Continua la caccia ad Alchimista di Uomini e Donne e negli ultimi giorni i sospetti si sono concentrati nuovamente su Angelo Tolletti. Lui è stato il primo sospettato, se così vogliamo chiamarlo, e altri non è che il ragazzo che Giovanna Abate non ha accettato come corteggiatore durante gli speed date. Il suo nome è spuntato sin dalle prime puntate in cui abbiamo conosciuto Alchimista, perché alcune dichiarazioni del corteggiatore misterioso combaciavano con le parole dette da Angelo a Uomini e Donne. Per questo molti hanno iniziato a pensare che fosse lui, poi Alchimista è comparso in studio e i sospetti si sono allargati. Molti hanno smentito, mancava all’appello solo Angelo.

Alchimista Uomini e Donne, anche Angelo Tolletti smentisce: la verità su Instagram

Pochi giorni fa a smentire è stato Alessandro Graziani, con tanto di frecciatina verso colui che potrebbe essere il suo rivale con Giovanna. Poi è stata la volta di Davide, ma da parte sua non è arrivata invece alcuna smentita per ora. Ma proprio perché negli ultimi giorni tutti si stavano convincendo che Alchimista fosse Angelo, lui ha preferito dire la sua. Con una storia su Instagram, non mancando di mettere la maschera de La casa di carta, ha scritto: “Per togliere ogni dubbio sulla questione preciso che non sono io il famoso alchimista”. Angelo ha deciso di parlare forse perché negli ultimi giorni tutti ormai davano per scontato che fosse lui Alchimista che corteggia Giovanna Abate.

Chi è Alchimista di Uomini e Donne, Davide rimane in pole position tra i sospettati

E invece così non è, per qui siamo qui a depennare un altro nome dalla lista dei sospettati. E sebbene molti fossero convinti del contrario, a noi l’orecchio di Angelo non sembrava combaciare molto con l’orecchio di Alchimista. Adesso i sospetti si concentrano tutti su Davide e non resta che sperare di vedere presto Alchimista senza maschera a Uomini e Donne.