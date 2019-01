Uomini e Donne news: Angela, la sorella di Chiara Nasti, è la nuova tronista

Uomini e Donne news, Angela Nasti è la nuova tronista: la sorella di Chiara approda in tv

Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ad annunciarlo è lo stesso programma, che ha condiviso sui social il video della sua presentazione. Su Witty Tv è, inoltre, vedere l’intero filmato. Ma di chi stiamo parlando? Si tratta della sorella della nota fashion blogger italiana, Chiara Nasti, la quale ha preso parte alla passata edizione dell’Isola dei Famosi. Ora Angela è pronta a vivere questa nuova e importante esperienza televisiva, dove avrà l’opportunità di trovare l’amore. Non solo, la sorella minore di Chiara avrà l’occasione di farsi conoscere bene al grande pubblico. Ricordiamo che quest’anno la trasmissione approda in prima serata. Impossibile non notare la somiglianza tra le due sorelle Nasti. Sicuramente chi ama e segue da sempre la nota fashion blogger non può essere contento di vedere Angela sul piccolo schermo. Da qualche anno, la nuova tronista sta seguendo le orme della sorella nel settore della moda, condividendo con il mondo i suoi outfit.

Lo scorso anno ha compiuto 18 anni, ma ha anche chiuso la sua ultima relazione. Ora finalmente Angela potrà mettersi alla prova nel mondo dello spettacolo e allo stesso tempo trovare l’amore. “Da quando ero piccola guardo questo programma e spero di vivere anche io una storia d’amore, senza secondi fini”, dichiara Angela rivelando il motivo per cui ha scelto di diventare la nuova tronista. La sorella di Chiara confessa di avere avuto solo una relazione importante, ma è finita perché non si sentiva al centro del suo mondo. Probabilmente parla della sua storia con il calciatore Federico Bonazzoli. La nuova tronista, ricordiamo, ha anche avuto una relazione con Mattia Marciano. Angela appare come una ragazza molto sicura di sé, come già aveva dimostrato sui social. Ma che tipo di uomo sta cercando?

Uomini e Donne news: Angela Nasti rivela qual è il suo uomo ideale

Angela è alla ricerca di uomo che possa darle le giuste attenzioni. Al centro della vita del suo futuro fidanzato ci dovrà essere proprio lei! Inoltre nel video di presentazione, la giovane Nasti rivela: “Amo essere corteggiata e credo che un uomo non debba mai”. Angela entra a far parte del Trono Classico dopo l’uscita di scena di Andrea Cerioli e Teresa Langella. Intanto, la Nasti riceve un messaggio da parte della sorella, condividendo una foto su Instagram accompagnata dalla didascalia: “In bocca a lupo, la più bella in assoluto”.