Uomini e Donne, Andrea Cerioli dopo la scelta presenta Arianna alla famiglia? Gli indizi sembrano confermarlo: lei si trova a Bologna

Andrea Cerioli e Arianna sembrano starsi vivendo per il momento i primi giorni da coppia dopo Uomini e Donne. Usciti insieme dal programma, difatti, i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. La giornata di oggi, inoltre, Arianna pare l’abbia passata a Bologna. Lei stessa,sorridente, si è mostrata sui social nella città natale del suo nuovo fidanzato. Dalle ultime stories postate dall’ex corteggiatrice, inoltre, è possibile vedere sullo sfondo un noto locale che Andrea frequenta spesso. Prima del trono si è taggato spesso nel ristorante in stile diner americano dove si trovava oggi Arianna. La ragazza, quindi, è stata portata in uno dei posti che più stanno a cuore ad Andrea. Quasi come se il bel bolognese volesse introdurla al suo mondo e mostrarle la sua quotidianità.

Visto come stanno le cose, quindi, possiamo dedurre anche che Cerioli abbia portato la Arianna a conoscere la famiglia. Lui, che dopo la fine della storia con Valentina Rapisarda ha lasciato la casa dove viveva con la sua ex compagna ed è tornato a vivere col padre. Ci riesce difficile, dunque, pensare che i due (ovvero il papà di Andrea e Arianna) non si siano ancora incontrati. Il tronista, che ha anticipato i tempi della scelta perché si è detto innamorato cotto e non disposto più ad aspettare, per ora sta dimostrando di avere intenzioni serie. Forse è ancora presto per dirlo ma, di fatto, le premesse per una lunga e duratura relazione tra Andrea e Arianna sembrerebbero esserci tutte.

Uomini e Donne, l’ultima frecciatina dell’ex fidanzata di Andrea Cerioli: Valentina Rapisarda dice la sua

La prima volta che Andrea Cerioli partecipò a Uomini e Donne, pur non arrivando ad una scelta e abbandonando prima del previsto il suo percorso, fuori la trasmissione intraprese una storia con la sua corteggiatrice Valentina Rapisarda. Quest’ultima, in merito al suo passato sentimentale, recentemente su Instagram però scritto: “L’ultima vera storia d’amore risale al 2014. Adesso vivo il presente che è molto più bello del passato e non ho nulla da rimpiangere!”. Una frecciatina diretta a Cerioli? I fan ne sono convinti.