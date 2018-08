Valentina Rapisarda: l’anoressia, perché è finita con Andrea e il nuovo fidanzato

Uomini e Donne: l’anoressia di Valentina Rapisarda e perché è finita con Andrea Cerioli

Perché Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda si sono lasciati? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a parlare di questa relazione in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. Ma tra le tante cose la siciliana ha parlato anche del nuovo lavoro di modella, dell’anoressia che in passato l’ha colpita e del nuovo fidanzato, con il quale ha finalmente trovato un po’ di serenità dopo mesi turbolenti. “Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno all’altra. Con Andrea non siamo più in contatto da tempo. È finita e non in maniera carina e oggi non mi interessa menzionarlo per parlarne male. Preferisco ignorarlo. Tornare a essere amici? Se hai amato davvero una persona, non puoi rimanerci amica“, ha spiegato Valentina a proposito della sua storia d’amore con l’ex concorrente del Grande Fratello.

Oggi Valentina Rapisarda è testimonial del Grand Hotel Billia Resort & Casino di Saint Vincent. La ventottenne è stata scelta tra cento ragazze: un vero onore per Valentina che non ha però lasciato il suo lavoro principale. Oltre a fare la modella e la web influencer, infatti, la Rapisarda si occupa di tutela del cliente per una società di Bologna. Un lavoro che a Valentina piace molto e che l’ha resa pure più sicura di se stessa dopo aver superato il problema dell’anoressia.

“Oggi posso dire di stare bene. Continuo a tenermi sotto controllo. ma è stato un percorso lungo. Quando sono entrata a Uomini e Donne pesavo 38 chili. Dopo due anni posso dire di essere uscita grazie al sostegno di medici specializzati, con cui mi sono spesso scontrata, e soprattutto mia mamma. Sbagliando, pensavo che la storia d’amore con Andrea mi potesse far rinascere. Invece non ero in grado di chiedere aiuto e lui non riusciva a darmi certezze. Ma non gliene faccio una colpa”, ha fatto sapere.

Uomini e Donne: chi è il nuovo fidanzato di Valentina Rapisarda

Archiviata la relazione con Andrea Cerioli – durata tra alti e bassi due anni – Valentina Rapisarda è ora felice accanto ad un altro ragazzo. “Da poche settimane mi sento con una persona che mi rispetta e mi fa stare bene. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo, ha i piedi per terra ed è concreto. Dopo tanto tempo, finalmente sto bene”, ha confidato Valentina.