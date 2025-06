Uomini e Donne, mosse social tra Ida Platano e Mario Cusitore: lui svela i retroscena

I gossip dei protagonisti di Uomini e Donne non si fermano mai neanche in piena estate. A far parlare di sé sono di nuovo Ida Platano e Mario Cusitore. La loro storia nel dating show di Canale 5 ha avuto continui risvolti e a quanto pare c’è un nuovo colpo di scena. Mario avrebbe scritto a Ida, lo ha rivelato lei in un intervista. Cosa sta succedendo?

Ida e Mario non hanno avuto una storia importante, ma il loro flirt è entrato di diritto negli annali di Uomini e Donne. I continui incontri di lui fuori dal programma avevano fatto perdere la fiducia sia della redazione che di Ida nei suoi confronti. A lui però non sembra essere passata del tutto la cotta per l’ex tronista. Nell’ultima edizione del magazine di Uomini e Donne, la Platano ha rivelato di essere tornata single. Aveva incontrato un uomo sì, ma la storia non ha preso il volo e si sono lasciati solo dopo un paio di mesi. Sui social però, Mario è turnato a bussare. Ida riferisce di aver ricevuto due video dall’ex corteggiatore, uno con gli auguri di Natale e uno per il compleanno. Lei come ha risposto? Semplicemente con un grazie. Ma Mario non poteva non dire la sua, e in una diretta con Lorenzo Pugnaloni ha spiegato come sono andate le cose e se nel suo futuro c’è spazio per un ritorno nel parterre di Maria De Filippi.

Mario Cusitore: ”Le ragazze sono più belle rispetto a quando partecipavo. Temptation? A due condizioni”

In diretta su Instagram con Lorenzo Pugnaloni, Mario ha confessato sì di aver fatto recapitare dei messaggi a Ida, ma non direttamente bensì tramite le fanpage di lei. E i ringraziamenti allo stesso modo sono arrivati dalle sue followers. Quindi tra i due non c’è stata una comunicazione diretta, è avvenuto tutto tramite interposta persona, come fa sapere. Ma Mario tornerà mai nel parterre? Il napoletano tergiversa un po’, ma è evidente che la sua avventura, già travagliata nel programma, sia bella che conclusa. Scherza, dicendo che ora le ragazze nel parterre sono molto più belle di quando partecipava lui.

Per quanto riguarda una sua possibile partecipazione a Temptation Island invece smentisce. L’unica condizione per mettersi in gioco sarebbe andare lì in coppia, e lui al momento è single. Inoltre, vorrebbe un’edizione Over, del viaggio dei sentimenti. Solo in questi due casi potrebbe partecipare.