Uomini e Donne: il messaggio di Ida Platano dopo la lite in puntata con Riccardo

Uomini e Donne, Ida Platano scrive sui social dopo la lite con Riccardo Guarnieri: il messaggio post puntata

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati sicuramente tra i protagonisti indiscussi delle prime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Dei problemi e dei disguidi nati dopo la loro esperienza a Temptation Island, infatti, i due hanno deciso di parlarne proprio dalla De Filippi, rendendo il pubblico in studio e quello da casa ancora una volta partecipe. Ida, come abbiamo visto, ha però dichiarato ieri che avrebbe lasciato la trasmissione. La fine della storia con Riccardo, difatti, per lei non sarebbe coincisa con un nuovo inizio a Uomini e Donne. L’annuncio della Platano, inevitabilmente, ha smosso i suoi fan che, numerosi, sui social (e non solo) sono accorsi ad esprimere alla dama del Trono Over il loro affetto.

A queste persone, quindi, l’ex protagonista di Temptation Island ha voluto mandare un messaggio dove, nello specifico, esprimere la propria gratitudine a tutti quelli che, in un modo o nell’altro, le sono stati vicini. “Non c’è più bella parola di grazie. Grazie per tutto. Grazie per ogni singolo sms, grazie per ogni telefonata arrivata a lavoro…grazie perché ci siete sempre stati e calorosamente mi avete fatto sentire il vostro bene” ha scritto Ida nel suo Instagram stories qualche ora fa “Apprezzo ogni singolo gesto”.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo torneranno al Trono Over?

Dopo lo scontro di ieri molti sono i telespettatori che, ad oggi, si chiedono se Ida e Riccardo torneranno ad essere ospiti fissi del Trono Over anche quest’anno. Lei, come anticipato sopra, ha ribadito in puntata di non avere intenzione di continuare il suo percorso a Uomini e Donne, ma sarà davvero così? Intanto, sui social, le foto in compagnia di Riccardo impazzano. I fan della trasmissione, infatti, pare abbiano beccato Ida e il tarantino più volte insieme. Lontano dai riflettori, i due, avranno finalmente fatto pace? Qualcosa ci dice che, presto, lo scopriremo.