Uomini e Donne: Matteo e Noemi rompono il silenzio su Joele, Ilaria e altri

Per la prima volta Matteo Fioravanti e Noemi Baratto dopo Uomini e Donne dicono la loro su quanto accaduto a Joele Milan e Ilaria Melis. Entrambi gli ex tronisti hanno avuto modo di intraprendere una nuova storia d’amore, grazie al programma di Maria De Filippi, ma in modo decisamente diverso. Infatti, Matteo ha scelto Noemi in un momento emozionante, con tanto di petali rossi. Al contrario, per Joele l’addio al Trono non è stato così romantico. Quest’ultimo ha lasciato il ruolo da tronista quando la De Filippi ha mandato in onda un filmato che lo vedeva ‘mettersi d’accordo’ con Ilaria.

La redazione non poteva fare finta di nulla di fronte alla conversazione che i due avevano avuto durante un ballo e così sono stati portati a lasciare la trasmissione. Una volta usciti dal programma, Joele e Ilaria hanno dimostrato di volersi davvero, tanto che oggi formano una coppia. Ora Matteo e Noemi commentano quanto accaduto dopo aver mantenuto il silenzio al riguardo. In quanto ancora dentro la trasmissione, entrambi non hanno svelato cosa pensano della situazione vissuta dai loro colleghi.

Lo fanno in un’intervista su MondoTv24. In particolare, l’ex corteggiatrice di UeD svela di essere molto dispiaciuta per quello che è successo. “Siamo ragazzi, mi sono immedesimata: se al posto di Ilaria ci fossi stata io”, dichiara Noemi. Detto ciò, afferma: “Non è una bella scena da vivere, da affrontare in studio”. La Baratto fa notare che Joele e Ilaria hanno avuto “tutti contro”, tanto che non riuscivano a spiegarsi. Al di là di questo, sottolinea che comunque “stavano dalla parte del torto”.

Qualsiasi cosa avessero detto, secondo Noemi, sarebbero stati ignorati, vista la situazione. L’ex corteggiatrice si dichiara contenta del fatto che ora si stiano frequentando e che stiano bene insieme. Non ha alcun pregiudizio verso di loro e li ritiene due bravi ragazzi. Matteo, al riguardo, non dichiara nulla, ma sembra essere d’accordo con le parole della fidanzata.

Dice, però, la sua sui percorsi di Roberta e Andrea Nicole, con cui ha instaurato dei rapporti bellissimi. Ammette di adorare Luca, il corteggiatore che secondo lui sceglierà la Giusti. Si rispecchia un po’ in lui, ma “nulla da togliere a Samuel”. Ad Andrea Nicole augura veramente il meglio, però sui suoi corteggiatori ha qualche dubbio.

“Né di Ciprian né di Alessandro mi fido tantissimo, proprio a pelle”, afferma Matteo Fioravanti. Nonostante ciò, sa che la tronista ha un cervello per capire se siano sinceri oppure no: “Non manca niente a quella ragazza”. Per quanto riguarda il Trono Over, Matteo sostiene Diego e Marcello. In particolare, il primo lo divertiva molto.

Crede, invece, che Marcello nasconda qualcosa di importante del passato, che l’ha fatto soffrire. Al contrario, Noemi non ha il suo stesso pensiero sul cavaliere e appoggia Ida Platano. “Per me ha giocato. Penso che Ida si meriti il meglio”, afferma l’ex corteggiatrice. Infine, a entrambi piace molto Isabella Ricci.