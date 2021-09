Uomini e Donne Massimiliano, gaffe su trono trans e gay: “Mi dispiace”

Massimiliano Mollicone commette una gaffe su Uomini e Donne che non poteva passare inosservata. Nel corso della giornata di ieri, l’ex tronista ha deciso di dedicarsi alle domande dei propri fan, su Instagram. Qui ha dato delle risposte anche sul programma di Maria De Filippi. In particolare, ad attirare l’attenzione è stata la domanda di un utente, curioso di scoprire se rifaranno oppure no il trono gay. In passato, la trasmissione aveva lanciato questa grande novità, per poi tornare sui suoi passi.

Il prossimo 13 settembre il pubblico di Canale 5 avrà modo di conoscere, invece, la prima tronista trans. Questa definizione, però, sembra non essere corretta. Infatti, la stessa Andrea Nicole non si definisce una transgander, in quanto è ormai una donna visto che ha completato il processo di transizione. Fatta questa premessa e, tornando a Massimiliano, la sua risposta alla domanda dell’utente è stata:

“Stanno facendo il trono trans attualmente, quindi a grandi linee possiamo dire che è una cosa molto simile, forse oserei dire quasi uguali, quindi sì”

Una gaffe, la sua, che il pubblico ha prontamente notato. Lui stesso, questa mattina, decide di fare delle precisazioni al riguardo. Massimiliano fa sapere che un utente gli ha fatto notare l’errore commesso ieri. Per ingenuità e non per cattiveria, ha sbagliato nella sua risposta. “Mi dispiace di aver creato questo fraintendimento”, dichiara Mollicone.

Ammette di aver ora capito che non si considera trans una persona che ha completato il periodo di transizione da uomo a donna e viceversa. Non solo, fa presente di aver difeso, poco prima, la comunità LGBT. La gaffe commessa da Massimiliano è sicuramente stata fatta in buona fede e non c’è alcuna cattiveria nelle sue parole.

L’importante è che comunque abbia compreso l’errore. Le persone transessuali rappresentano coloro che non hanno ancora compiuto la transizione da un genere all’altro. Possono essere omosessuali oppure no. Ovviamente stiamo parlando di due cose diverse, ma che possono coincidere. Detto ciò, va comunque precisato che la nuova tronista Andrea Nicole ha compiuto il percorso di transizione, dunque non è effettivamente più una transgander.

Intanto, Massimiliano Mollicone è di recente tornato single. La sua storia d’amore, nata a Uomini e Donne, con Vanessa Spoto è giunta al capolinea. Dopo settimane di rumors, entrambi hanno confermato che la relazione è finita. Non sono entrati nei dettagli della questione e i telespettatori sperano di conoscerli nel corso delle puntate della nuova edizione della trasmissione.

Per ora, sembra che Massimiliano e Vanessa non siano stati ospiti delle prime registrazioni. Dunque, per il momento bisogna attendere.