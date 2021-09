Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa addio: c’entra la famiglia di lui

I due si raccontano in due interviste separate, svelando importanti dettagli sulla rottura: mentre lei sembra avere non pochi rancori per come si è conclusa questa storia, lui parla di un amore invivibile e di una situazione di tensioni

Arrivano nuovi dettagli sulla rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto di Uomini e Donne. La loro storia d’amore è giunta al capolinea diverse settimane fa e ora entrambi ne parlano in due interviste separate sul nuovo numero del Magazine. Mentre da parte di lei sembra esserci un po’ di rancore per come è andata a finire, l’ex tronista appare più sereno. Il modello romano fa notare che la loro storia, dopo la scelta, “è andata a mille”. Hanno vissuto “un amore assurdo”.

Il motivo? Vanessa si era trasferita a casa di Massimiliano e trascorrevano la maggior parte del tempo insieme. A un certo punto, però, proprio lui ha deciso di uscire “da questa bolla”, in quanto si è reso conto che stava mettendo al centro della sua vita solo la loro storia. Le dava tutto, trascurando le sue cose. Ed ecco che è entrata in gioco anche la sua famiglia.

“Anche la mia famiglia mi vedeva diverso, cambiato, sia con loro che con gli altri. Non è stato semplice neanche per loro avere una persona in più dentro casa all’improvviso: si era creata una situazione di tensione per tutti. Così ho cercato di fare tesoro dei loro consigli e di guardarmi dentro”

A questo punto, ha iniziato a vedere i loro problemi, fino a quando è arrivata la rottura. Spiega che avevano idee differenti.

“Ogni volta che lei lasciava Prato per venire a trovarmi, trascorreva intere settimane a casa mia. Ho cercato più volte di farle presente che sarebbe stato giusto mantenere anche i nostri spazi. Ero perennemente insieme a lei e avevo difficoltà a vedere i miei amici”

Detto ciò, Massimiliano Mollicone dichiara di aver provato a presentare i suoi amici a Vanessa, ma percepiva che non riusciva a integrarsi. Quando usciva e sapeva che lei restava sola a casa, stava male all’idea “che si trovasse senza di me in uno spazio che non era suo”. Ha tentato di farle presente questi problemi, ma ogni volta gli sembrava che non la prendesse bene, come se la stesse lasciando.

Questi ritmi hanno iniziato a essere scomodi per Massimiliano, il quale è convinto che sia giusto conservare la propria autonomia. Affrontando determinati discorsi, ha compreso di avere delle prospettive diverse dalla Spoto. Si sono confrontati per qualche settimana su questi problemi, fino a quando lui è sbottato e si sono lasciati.

La relazione per lui era diventata “invivibile”, ma non ha alcun rimpianto, rifarebbe tutto. E come ha già dichiarato in passato, Vanessa resta per lui una persona per cui sarà sempre. Per la Spoto il discorso pare non essere così semplice. Anche lei, però, fa notare che vivevano troppo spesso insieme: “Pensavo solo a lui e poco a me”.

Le resta un bel ricordo di questa storia, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne appare abbastanza perplessa su come si è concluso tutto.

“Abbiamo litigato molto poco, perché lui si è tenuto molte cose per sé e me le ha elencate quando non sembrava ci fosse più l’intenzione di risolverle. L’unica cosa che mi dispiace è di essermi trovata sempre un muro davanti”

Anche lei fa presente che la convivenza con la famiglia di lui abbia avuto un peso. Amava Massimiliano con tutta se stessa, ma nell’ultimo periodo ha iniziato a vederlo distante e ammette che non si sentiva più amata.

“Ci siamo visti, lui mi ha lasciato le mie cose e non c’è stato dialogo. Mi sarebbe piaciuto trovare una soluzione, ma non abbiamo mai avuto un vero e proprio confronto”

Oggi, forse, Vanessa Spoto si pente “di aver dato troppo” a questa storia con Mollicone. Quest’ultimo ha fatto sì che i suoi sentimenti svanissero e ora lei è pronta a trovare una persona che la voglia per quello che è. Il loro è un addio definitivo, in quanto da parte di entrambi non c’è la volontà di riaprire quella porta.

Intanto, in questi giorni si è parlato di un presunto incontro tra Massimiliano ed Eugenia Rigotti. Pare, però, che la ragazza in questione non fosse la sua ex corteggiatrice, ma un’altra persona.