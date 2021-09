Uomini e Donne Massimiliano e Vanessa, i rapporti oggi: tutta la verità

Come sono i rapporti oggi tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto? L’ex coppia di Uomini e Donne è scoppiata qualche settimana fa. A confermare le voci di rottura ci hanno pensato entrambi, attraverso i loro rispettivi profili Instagram. Un fulmine a ciel sereno per molti fan, che hanno sempre creduto nella loro storia d’amore. Pensavano già alla convivenza, eppure qualcosa è andato storto. Si sono resi conto che tra loro non stava funzionando come avrebbe dovuto e così hanno messo la parola fine.

Oggi Massimiliano e Vanessa hanno un rapporto civile, ma sembrerebbe non esserci un’amicizia stretta. A rispondere ai dubbi di tanti fan ci pensa l’ex tronista, sempre sui social. Alla domanda di un utente “hai continuato a sentire Vanessa”, Mollicone fa sapere che si sono parlati solo in due occasioni, una tra queste per il compleanno del padre di lei. Massimiliano le ha fatto gli auguri e “poi niente più”. In ogni caso, ci tiene a precisare che tra loro non è rimasto assolutamente rancore per quanto accaduto.

“Alla fine se le serve qualcosa io sono il primo a dire ‘ok scrivimi'”, afferma l’ex tronista su Instagram. Detto ciò, risponde a un’altra domanda, fatta da vari utenti. Scendendo nel dettaglio, c’è chi si chiede come mai non abbia cancellato dal suo profilo social le foto che lo ritraggono insieme a Vanessa. Forse molti ancora sperano in un ritorno di fiamma, ma Massimiliano spiega che non rimuoverebbe mai un pezzo del suo passato.

Dichiara che Vanessa rappresenta per lui un periodo della sua vita: “È giusto che quel periodo rimanga”. Non ci sono altri motivi, Mollicone non cancellerebbe mai una parte della sua vita, sebbene si tratti del passato. C’è, intanto, chi lo accusa di aver fatto una figuraccia, perché hanno spesso parlato di convivenza dopo la scelta a Uomini e Donne, per poi arrivare alla rottura.

Spiega che sentivano il bisogno di stare insieme, in quel primo mese e mezzo da coppia. Erano stanchi di “fare su e giù tra Firenze e Nettuno”. Così avevano deciso di vedere qualche casa e iniziare una convivenza. Ed ecco che torna a parlare del motivo per cui poi si è arrivati alla rottura.

“Andando avanti non c’eravamo trovati. Stavamo male sia io che lei e abbiamo scelto così”.

Pertanto, chi spera che Massimiliano e Vanessa siano pronti a tornare insieme, dovrà farsene una ragione. La loro storia è finita e, proprio nei giorni in cui è arrivata la notizia sulla rottura, l’ex tronista era considerato uno dei probabili concorrenti della nuova edizione del GF Vip. Lui stesso ha smentito, affermando che non prenderà parte al reality di Alfonso Signorini.