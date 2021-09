Nei giorni scorsi una fan ha sganciato la bomba parlando dell’ex tronista insieme alla non scelta, ma pare che non sia sbocciato l’amore

Massimiliano Mollicone ha una nuova fidanzata? Probabilmente sì, ma non è Eugenia Rigotti. Nei giorni scorsi una fan ha avvistato i due insieme, o almeno così ha raccontato in una segnalazione. A questo punto non è possibile dare per certa questa indiscrezione, dato che Eugenia ha smentito una frequentazione in corso e Massimiliano è stato visto con un’altra. Potrebbe esserci un’altra spiegazione a tutto questo, però.

Molto più semplicemente, infatti, è possibile che i due si siano trovati nella stessa città e abbiano deciso di incontrarsi. Che sia per un caffè, che sia per un chiarimento o per un saluto veloce. Tutte ipotesi per le quali varrebbe un’altra spiegazione: Massimiliano e Eugenia potrebbero aver deciso di vedersi in amicizia. Ovvio che non bisogna escludere un’altra ipotesi, ovvero che si siano incontrati per sbaglio. Più complicato affinché sia vero, ma non impossibile.

Si fa sempre più lontana invece la possibilità che ci sia un riavvicinamento in corso tra Massimiliano e Eugenia dopo Uomini e Donne. A Isa e Chia infatti sono arrivate delle foto di Massimiliano Mollicone con una ragazza bionda. E non è Eugenia. Negli scatti si vedono i due passeggiare insieme e poi fermarsi su un muretto a scambiare due chiacchiere.

Non si conosce l’identità della fortunata, o della presunta fortunata nuova fidanzata di Mollicone. Certo è che il fatto che non sia Eugenia Rigotti potrebbe essere un gran sollievo per Vanessa Spoto. Quest’ultima è stata la scelta del tronista e la loro relazione è finita dopo poco tempo, però. Dopo aver scoperto l’indiscrezione sul suo ex fidanzato e la sua ex rivale non ha reagito benissimo: avrebbe vissuto il riavvicinamento come una presa in giro. Ma così non è.

Massimiliano Mollicone dopo Vanessa Spoto non è tornato da Eugenia Rigotti: questo pare ormai chiaro. Anche perché la stessa Eugenia ha smentito su Instagram di avere una frequentazione in corso e ha detto invece di essere single. Allo stesso tempo non può essere dato nulla per scontato anche nel gossip di oggi: e se la ragazza nelle foto con Massimiliano fosse solo un’amica?

Massimiliano Mollicone rompe il silenzio su Eugenia: il messaggio su Instagram

Dopo questi gossip che lo hanno travolto, Massimiliano è intervenuto su Instragram. “Quindi è uno scandalo se un ragazzo di 21 anni esce con una ragazza?”, ha scritto nella prima storia. Deve aver ricevuto diversi messaggi su Eugenia, però, perché dopo poco ha aggiunto questo: