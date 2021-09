UeD, Vanessa commenta il gossip su Massimiliano e Eugenia: la reazione

Massimiliano e Eugenia si sono riavvicinati dopo Uomini e Donne? Il gossip è partito nelle scorse ore dai social, e ha colpito un po’ tutti. Da una parte ci sono i sostenitori di quella che già mesi fa sarebbe potuta diventare una coppia, quelli che credevano in loro già ai tempi del trono e che speravano nella scelta di Eugenia. Dall’altra ci sono invece i fan di Vanessa Spoto, che hanno iniziato ad accusare Massimiliano di aver finto con lei. E poi ci sono i protagonisti e le loro decisioni di parlare o non parlare di ciò che si sta mormorando in rete in questi ultimi giorni.

Massimiliano e Eugenia non hanno commentato il gossip, anche se lei in un certo modo ha comunicato con i fan circa i suoi affari sentimentali. Torneremo tra un po’ su questo argomento, perché intanto è arrivata la reazione di Vanessa al gossip su Massimiliano e Eugenia. Si è presa un po’ di tempo prima di esprimere il suo pensiero in merito all’eventualità di vederli di nuovo insieme. Anche Vanessa però ha letto cosa si sta mormorando sugli altri due e quindi oggi ha scritto un messaggio tra le sue stories su Instagram.

La sua storia con Massimiliano non è durata molto, sebbene le premesse sembrassero giuste. Quindi prenderebbe bene vedere insieme Massimiliano e Eugenia dopo Uomini e Donne. Vanessa ha scritto di aver preso qualche ora per sé per riflettere su questa voce e non ha nascosto che se questo gossip fosse vero lei non gradirebbe:

“Se così fosse mi sento non presa in giro, di più. Non starò a dire nient’altro perché è la sua vita e fa ciò che vuole. Non si gioca con i sentimenti delle persone”

Insomma, una foto dei due insieme smuoverebbe in lei sensazioni non positive, nonostante la consapevolezza di aver diviso la sua strada da quella di Mollicone. Nel frattempo, Eugenia ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram e ha praticamente smentito un riavvicinamento a Massimiliano. L’ex corteggiatrice infatti ha detto di essere single e di non avere frequentazioni in corso. Nulla vieta però che abbia rivisto o risentito Mollicone, fosse anche per un chiarimento, per avere un rapporto civile o per nostalgia dei tempi che furono.