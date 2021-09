Uomini e Donne, Massimiliano dopo Vanessa torna da Eugenia? Il gossip

Massimiliano Mollicone dopo la rottura con Vanessa Spoto torna da Eugenia Rigotti? Spunta una nuova segnalazione su questi ex protagonisti di Uomini e Donne. Il modello, nel programma di Maria De Filippi, ha completato il suo percorso scegliendo la prima. Dopo la scelta, hanno subito dimostrato di essere complici e in perfetta sintonia, tanto che si parlava già di una possibile convivenza. La situazione, però, con il trascorrere del tempo è decisamente cambiata, al punto che Massimiliano e Vanessa si sono lasciati.

La love story è giunta al capolinea, in modo abbastanza pacifico, almeno per quello che si percepisce dalle loro ultime dichiarazioni. Ma ecco che in queste ore Deianira Marzano condivide un gossip che non passerà sicuramente inosservato agli occhi dei loro fan. Un utente sui social invia un messaggio all’influencer in cui dichiara di aver visto Mollicone in compagnia di Eugenia. Scendendo nel dettaglio, l’avvistamento sarebbe avvenuto alcune settimane fa a Trento.

Cosa c’è di vero in tutto questo? Gli unici che potrebbero dare delle risposte certe sono sicuramente i due diretti interessati. Se questo incontro fosse davvero avvenuto, potrebbe comunque non trattarsi di un riavvicinamento. Potrebbero essersi semplicemente salutati, in modo del tutto casuale. C’è chi, però, spera che Massimiiano sia tornato nella vita di Eugenia.

La Rigotti ha conquistato tutti durante la sua partecipazione al programma. Improvvisamente ha deciso di lasciare la trasmissione, dopo un discorso abbastanza chiaro di Maria De Filippi. È stato poi Mollicone a cambiare nuovamente le carte in tavola andando a riprendersela. Così, ha aveva avuto modo di proseguire la sua conoscenza con l’ex tronista, senza però arrivare al lieto fine sperato.

Infatti, come è noto, Massimiliano ha scelto Vanessa. Non è stato facile per lui dire di no alla Rigotti, che ha dimostrato di essere una persona sensibile e matura. Sono tanti i complimenti che ha ricevuto nel corso di questa esperienza da corteggiatrice. Un po’ tutti, quando ha scelto di lasciare inizialmente il programma, si sono esposti per lei.

In particolare, Gianni Sperti è rimasto colpito dal modo di fare di Eugenia. Ora non resta che attendere per scoprire se c’è davvero qualcosa tra la Rigotti e Massimiliano dopo la fine della storia di quest’ultimo con Vanessa!