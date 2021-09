Uomini e Donne, Massimiliano conferma la nuova storia: scoppia il caos

L’ex tronista non si nasconde e non nega di avere avviato una frequentazione dopo Vanessa Spoto: ma si ritrova costretto a difendere se stesso e la ragazza che sta conoscendo

Scoppia di nuovo il caos intorno a Massimiliano Mollicone, conosciuto per essere un ex tronista di Uomini e Donne. Il giovanissimo modello ha conquistato i telespettatori durante il suo trono, che si è concluso quando ha scelto Vanessa Spoto. I due pensavano di andare a convivere, ma improvvisamente è arrivata la notizia sulla rottura. In questi ultimi giorni i fan stanno parlando parecchio dei due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi, in particolare dopo alcuni avvistamenti.

Nelle loro recenti interviste, Massimiliano e Vanessa hanno dato versioni un po’ diverse sulla rottura, ma il succo della questione appare abbastanza chiaro. Entrambi hanno ormai archiviato la loro storia d’amore e l’ex tronista sta già voltando pagina. Nei giorni scorsi, per la seconda volta, è stato beccato in compagnia di una ragazza bionda. A confermare ciò sono state le foto condivise da IsaeChia. Ed ecco che, diverse ore fa, lo stesso Mollicone decide di parlare della questione, cercando di placare le polemiche.

Sembra che intorno a Massimiliano si sia sollevato un polverone. La sua nuova frequentazione non piace per nulla ai fan, che probabilmente speravano di vederlo tornare tra le braccia di Vanessa. Non solo, molti di loro trovano che Mollicone avrebbe dovuto attendere prima di iniziare una nuova conoscenza. Al riguardo, l’ex tronista fa notare che non ha mai nascosto la sua frequentazione e non crede che “debba rimanere un tabù”.

Detto ciò, fa presente che ha 21 anni e che è giusto che faccia le sue avventure e conosca nuove persone. “Anche perché non sto facendo male a nessuno”, dichiara Massimiliano, sconvolto per i messaggi e i commenti che sta leggendo. Dopo aver anticipato che non tratterà più questo argomento, poiché per lui non ha senso, chiede a chi lo critica cosa avrebbe fatto al suo posto.

Mollicone ammette di aver trovato una persona che potrebbe contribuire alla sua felicità, con cui potrebbe stare bene. L’ex tronista si domanda chi mai rifiuterebbe questo genere di occasione. “Non ha senso essere indignati. Non odiate, non rompete con queste cose, vogliamoci bene vi prego”, continua Massimiliano. In quello che sta facendo, non vede mancanze di rispetto o incoerenza.

Arriva poi il momento per l’ex tronista di prendere le difese della ragazza con cui si sta frequentando. Pare che molti telespettatori, ancora affezionati alla storia nata a UeD sua e di Vanessa, stiano insultando la giovane.

“Come è giusto che sia, c’è un limite a tuto. Faccio queste storie per difendere lei, lei non ha colpe”

In particolare, sembra che abbiano offeso la ragazza per l’abbigliamento che ha utilizzato durante una loro uscita. “Te esci con il burqa quando esci con un ragazzo?”, chiede Massimiliano.

Sottolinea che né lui né questa ragazza hanno delle colpe e non trova il senso in queste accuse. Nel frattempo, Vanessa Spoto risponde alle domande dei suoi fan e una di esse sembra essere legata a questo argomento.

Qualcuno le chiede se riuscirebbe ora ad avviare una nuova frequentazione. Ebbene, anche l’ex corteggiatrice non si tirerebbe indietro se trovasse una persona che le piace.