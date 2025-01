Uomini e Donne, Martina: la promessa di Gianmarco, Maria incredula

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, in onda il 7 gennaio 2025, Martina De Ioannon torna in studio. La tronista, come era stato mostrato negli appuntamenti trasmessi prima della pausa natalizia, era corsa dietro le quinte per fermare Ciro. Rientrata in studio, Martina oggi racconta che il corteggiatore ha preferito andare via. Le anticipazioni segnalano che Ciro torna e, intanto, oggi Gianmarco fa una promessa. Quest’ultimo anticipa che non andrà più via, al contrario del suo ‘rivale’.

Avendo ormai compreso il percorso della De Ioannon e volendo continuare su questa strada, Gianmarco si dice pronto a tutto e a evitare di abbandonare il programma facendosi rincorrere. Maria De Filippi appare scettica, tanto che gli chiede se sia sicuro di questa promessa. La conduttrice, sapendo delle tensioni create da questo Trono, non può non essere incredula. Il corteggiatore ci ripensa un attimo e conferma, aggiungendo però che potrebbe lasciare lo studio in futuro, ma non il programma, se qualcosa dovesse dargli fastidio. Intanto, nella registrazione di ieri, Martina ha annunciato di essere pronta a fare le ultime due esterne prima della scelta!

Uomini e Donne: l’ex gieffino sotto tiro, torna Pinuccia

La puntata inizia da dove si era concluso l’appuntamento andato in onda prima della pausa natalizia, ovvero da Francesca Sorrentino. Tra i suoi nuovi corteggiatori c’è l’ex gieffino Gianluca Costantino, preso subito di mira da Tina Cipollari. L’opinionista e il corteggiatore Gianmarco ritengono che l’ex concorrente del Grande Fratello sia solo interessato alla TV e che la tronista non dovrebbe fidarsi. Gianluca si difende, dicendo di voler davvero conoscere Francesca. Gianmarco decide di andare via, notando che la Sorrentino è impassibile.

Il corteggiatore trova strano che la tronista abbia fatto scendere altri cinque ragazzi dopo mesi di percorso. Anche Tina fa presente che, in effetti, Gianmarco non ha tutti i torti. A questo punto, Francesca dice di voler raggiungere il suo corteggiatore dietro le quinte.

Al centro studio, per il Trono Over, siede di nuovo il nuovo e discusso cavaliere Diego, con Cristina e Sabrina. Alla fine, questo blocco dura molto poco. Infatti, per Diego si concludono entrambe le conoscenze. Si alza poi Mario Cusitore a ballare con Sabrina. Mentre Maria De Filippi nota che Fabio sta cercando un confronto con Gemma Galgani, si siede al centro studio Maurizio, di fronte a Liviana e Cristina.

Spazio anche per le risate in questa puntata di Uomini e Donne. Torna Pinuccia Della Giovanna (l’ex dama di Vigevano), la quale presenta la sua nuova canzone, facendo simpatia e divertendo tutti. Tina Cipollari, per punzecchiarla, le fa notare dopo l’esibizione che Alessandro Rausa si è fidanzato, sebbene sia seduto nel parterre, con Maria Teresa. Pinuccia ammette di essere già a conoscenza di tutto, in quanto sta continuando a seguire le puntate, sebbene in un’edizione precedente ha dovuto abbandonare il parterre del Trono Over per via del rapporto che aveva creato con Alessandro.

Non manca lo spazio dedicato a Mario Cusitore, che si siede al centro studio con Valentina. Tra i due c’è un battibecco, ma nulla di così rilevante. Intanto, arriva per Margherita un nuovo cavaliere che vorrebbe conoscerla e lei accetta.