UeD anticipazioni: Martina pronta alla scelta, ipotesi nuovo tronista

Nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Un appuntamento molto importante e atteso dai fans della trasmissione, che non vedono letteralmente l’ora di sapere su chi ricadrà la scelta di Martina De Ioannon, che pare essere ormai vicina a comunicare la sua decisione finale. Stando alle anticipazioni divulgate direttamente da Lorenzo Pugnaloni circa la registrazione di oggi, la tronista avrebbe rivelato di essere a un passo dal fare la sua scelta definitiva e, di conseguenza, dal comunicarla a Maria De Filippi e a tutti i telespettatori.

Un’altra anticipazione molto importante ha poi coinvolto Gianluca e Gianmarco, il corteggiatore di Francesca Sorrentino. A proposito di Gianmarco, a quanto pare, la Sorrentino nel corso della puntata registrata oggi ha deciso di portare in esterna proprio lui. A quel punto, il corteggiatore avrebbe anche deciso di fare un importante passo in avanti con lei e presentarle una parte fondamentale della sua famiglia: la sorella.

Martina ancora divisa tra Ciro e Gianmarco

La domanda che attanaglia ormai da giorni i fans di Uomini e Donne è la seguente: chi tra Ciro e Gianmarco sarà riuscito a conquistare il cuore di Martina? Prima di saperlo però, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, occorrerà attendere ancora un po’ di tempo, anche per permettere alla tronista, come da sua richiesta, di trascorrere ancora un giorno intero in compagnia di ciascun corteggiatore.

Il motivo della richiesta di Martina sarebbe legato alla volontà di fare una scelta ben ponderata ed essere quindi sicura di chi sarà colui con il quale approfondirà la conoscenza fuori dal programma. Nel frattempo, Maria De Filippi, avrebbe scelto di fare un piccolo sondaggio, per cercare di capire cosa pensa il pubblico circa la scelta della giovane tronista: la maggior parte si è detta convinta del fatto che Martina sceglierà di continuare il suo percorso con Gianmarco.

Nuovo tronista all’orizzonte?

A quanto pare, il focus della prossima puntata di Uomini e Donne non sarà solo Martina e la sua scelta, bensì anche l’arrivo di un nuovo tronista. Dopo la cacciata dal programma di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli infatti, la padrona di casa, Maria De Filippi, potrebbe aver deciso di aggiungere un nuovo personaggio al parterre.

In effetti il programma si trova attualmente a corto di tronisti ed essendo ormai vicine le scelte di Martina e Francesca, il dating show potrebbe finire prima del previsto. Ecco quindi spiegato il motivo per il quale la produzione avrebbe deciso di inserire un nuovo personaggio in corsa. Il nome del fortunato non è ancora stato reso noto, anche se ci sono molte ipotesi all’orizzonte. C’è infatti chi si dice convinto che si tratti di Raoul Dumitras, altri invece che hanno tirato in ballo Stefano Tediosi. Al momento però, come anticipato, non vi è alcuna certezza e si tratta solamente di rumors.

Con tutta probabilità, nelle prossime registrazioni, il mistero verrà finalmente svelato.

Trono Over

Per quanto riguarda invece il trono over, come in molti ricorderanno, nel corso della scorsa registrazione, Diego Tavani aveva deciso di abbandonare il programma. I fans della trasmissione avevano sperato fino all’ultimo che Tavani ci ripensasse ma, stando a quanto affermato da Lorenzo Pugnaloni, si è trattato di speranze vane. Infatti, il cavaliere non è tornato in studio nel corso della registrazione di oggi, segno inequivocabile del fatto che la sua decisione è irremovibile.

Infine, sempre per quanto riguarda il Trono over, Pugnaloni ha anche affermato: “Gemma Galgani ha chiuso con Renato, un nuovo signore che era venuto a conoscerla. Sabrina al centro studio, invece, dice che si è risentita con Diego. […] Alessio Pili Stella chiude con Francesca e chiede a Morena Farfante di uscire per un inizio di conoscenza, tuttavia lei non accetta. Sono scesi due per Claudia D’Agostino ma lei non li tiene. […] Per Mario Cusitore è scesa una donna per conoscerlo ma la manda via“.