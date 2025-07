Uomini e Donne, Martina e Ciro: pronte le basi per una famiglia e spunta Raul

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo Uomini e Donne pensano in grande per il futuro, che intendono passare insieme. Infatti, in questi giorni, i due hanno fatto intendere di essere pronti a cambiare casa e auto per mettere le basi per qualcosa di concreto. A quanto pare, la coppia del Trono Classico starebbe pensando che è arrivato il momento di creare il giusto sfondo per creare insieme una famiglia. I fan sono in tilt per questa bellissima svolta. Ma ecco che non mancano le polemiche, che sono legato all’ex fidanzato di lei, Raul Dumitras.

Facendo il punto della situazione, Martina si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 a Temptation Island. Ha partecipato al reality delle tentazioni con Raul, appunto. La loro relazione è giunta definitivamente al capolinea durante il falò di confronto finale. Dopo questa esperienza, per la De Ioannon è iniziata subito un’altra, questa volta da grande protagonista. Sebbene fosse affiancata da altri tronisti, Martina ha saputo distinguersi, dando vita a un Trono che ha tenuto tantissimi telespettatori incollati al piccolo schermo, puntata dopo puntata.

Alla fine, la De Ioannon ha scelto Ciro a Uomini e Donne, creando una coppia molto amata dal pubblico. Anche per Gianmarco Steri è arrivato il lieto fine di quel percorso, che corrispondeva all’inizio di una nuova esperienza, questa volta da tronista. Tutto è bene ciò che finisce bene. Martina e Ciro si stanno godendo la loro relazione e da subito hanno scelto di andare a convivere, dove viveva lei, a Roma.

Infatti, i due hanno poi raccontato di non essere riusciti a sopportare la distanza. Ora che arriva il momento di creare le basi per una famiglia, ecco che rispunta il nome di Raul. A quanto pare, l’ex fidanzato di Martina avrebbe iniziato a lanciare delle frecciate sui social network a Ciro. Quest’ultimo sembra non sia rimasto in silenzio, tanto che avrebbe risposto con un’altra frecciata. I fan ne sono davvero convinti e ne stanno parlando su X, dove appunto criticano Raul.

Dumitras è accusato, al momento, di voler cercare di riportare su di sé i riflettori lanciando frecciatine a Martina e Ciro, volti ormai tanto amati dal pubblico. Chiaramente questa è solo una considerazione fatta dai fan della coppia, che sostengono Solimeno. Bisogna ora scoprire come si evolverà questa situazione. Nel frattempo, la De Ioannon e Solimeno hanno di recente smentito la loro partecipazione al Grande Fratello con Gianmarco Steri.