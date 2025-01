UeD, Martina risponde alle critiche: “Felice con Ciro, il resto è noia”

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno nel mirino. Cos’è successo? A distanza di due settimane dalla scelta a Uomini e Donne, i fan non vedevano l’ora di vedere la prima intervista della coppia a Verissimo. Tuttavia, le cose non sono andate come in tanti speravano. Al contrario, la maggior parte degli spettatori ha notato i due neo-fidanzati distanti e freddi. In particolare, l’ex tronista è apparsa come la più distaccata, mettendo subito un freno alla convivenza proposta da Ciro nel dating show e sottolineando più volte come le loro vite siano molto diverse.

Martina ha infatti ammesso di essere preoccupata per come riusciranno a gestire la distanza, considerando che lei ha già una vita ben ‘avviata’, mentre lui ha terminato gli studi da poco. Come se non bastasse, Silvia Toffanin ha mostrato alla coppia un video inedito del trono di Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina, in cui si vedono decide di ragazze scendere per lui. Entrambi hanno speso parole molto gentili per il ragazzo romano, ma alcuni hanno colto un pizzico di gelosia da parte della De Ioannon, che ha anche dichiarato di essere stata indecisa fino all’ultimo momento sulla sua scelta.

Da lì, è scoppiata una vera bufera sul web contro la nuova coppia, ma soprattutto contro la giovane romana. In tanti l’hanno accusata di non essere per niente presa da Ciro o di aver già cambiato idea. Neanche i fan sono rimasti contenti dell’intervista, trovando una Martina diversa dal solito. L’ex protagonista di Temptation Island, però, non è voluta rimanere in silenzio. Nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video che sembra essere una chiara frecciatina nei confronti di chi l’ha attaccata dopo la sua ospitata a Verissimo.

Nella storia si vedono lei e Ciro in macchina, sorridenti e complici, mentre cantano insieme. Martina ha accompagnato il video con la frase: “Intanto noi” e come sottofondo ha scelto la celebre canzone di Franco Califano, Tutto il resto è noia. Con questo semplice gesto, l’ex tronista ha messo a tacere tutte le teorie complottistiche diffuse dagli haters.

Nel frattempo, Martina ha anche risposto a un commento di un utente che la accusava di aver scelto un “bambino” (Ciro) al posto di un “uomo” (Gianmarco), replicando con ironia: “E come sono felice!”. Insomma, la giovane romana non si trattiene più e sembra decisamente stufa di chi continua a giudicare le sue scelte.