UeD, Martina e Ciro già verso il capolinea? Cosa pensa il pubblico

Tra i protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio, domenica 26 gennaio, ci sono stati anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I due, che hanno appena concluso il loro viaggio a Uomini e Donne, sono stati invitati nel salotto di Silvia Toffanin proprio per parlare della loro recente esperienza nel celebre dating show di Maria De Filippi e dei progetti futuri. Nel corso dell’intervista però i telespettatori hanno notato un comportamento strano da parte dell’ex tronista, tanto da arrivare a pensare che le cose tra i due possano già essere in procinto di naufragare.

La storia d’amore tra Martina e Ciro non durerà?

Secondo l’opinione di coloro che questo pomeriggio hanno seguito la puntata di Verissimo, la relazione tra Martina e Ciro non è destinata a durare. A convincere i telespettatori sono stati, come anticipato, alcuni atteggiamenti tenuti dalla De Ioannon, che secondo quanto affermato da molti si è mostrata parecchio distaccata nei confronti di Solimeno.

Opinione riportata anche da Deianira Marzano: l’esperta di gossip nelle ultime ore ha infatti condiviso nelle sue Instagram stories alcuni dei messaggi pervenuti dai suoi followers. Il concetto espresso è sempre il medesimo: Martina è strana nei confronti di Ciro e sembra non essere più convinta della scelta fatta. “Secondo me, lei si è già pentita! Nella puntata di Verissimo l’ho vista strana! Dureranno poco dal mio punto di vista, mi dispiace per Ciro. Lo vedo tanto innamorato“, recita uno dei messaggi condivisi dalla Marzano.

Ma non è finita qui perché subito dopo la comparsata dei due ex volti di Uomini e Donne a Verissimo, moltissimi telespettatori si sono anche riversati sui social per dire la loro e commentare l’intervista. “Lei non la vedo felicissima“ e “Non mi sembra così entusiasta, forse si sta già mangiando le mani“, ha scritto qualcuno ipotizzando che la De Ioannon si sia già pentita di non aver scelto Gianmarco Steri alla fine del suo trono.

La paura della convivenza e le parole su Gianmarco

In molti poi hanno anche sottolineato il fatto che nel corso dell’intervista l’ex tronista abbia parlato a lungo di Gianmarco e che si sia mostrata molto emozionata nel momento in cui Silvia Toffanin ha mostrato un video dedicato proprio al suo ex corteggiatore, che nel frattempo sta vivendo la sua avventura sul trono. Che sia vero? Martina si sarà davvero pentita di aver scelto Ciro e non Gianmarco?

Per finire, qualcuno ha avuto da ridire anche sul modo in cui la De Ioannon ha reagito parlando della convivenza con Ciro. A molti infatti l’ex tronista è sembrata troppo frenata e per nulla convinta di voler davvero compiere questo passo: “Lui ha molte aspettative, lei sta mettendo le mani avanti per poterlo scaricare da un momento all’altro”, ha scritto qualcuno. Al contrario, l’ex corteggiatore è sembrato molto preso da Martina e desideroso di vivere questa nuova avventura con lei.

Naturalmente si tratta solamente di congetture messe in piedi dai telespettatori e fans di Verissimo. Pertanto, come di consueto, vanno prese con le pinze. Solo il tempo risponderà a tutte queste domande, confermando le teorie del pubblico o smentendole.

Per il momento l’unica cosa certa è che Martina e Ciro stanno vivendo l’inizio della loro relazione e, come sottolineato anche da qualche utente che si è schierato dalla loro parte, è comprensibile quindi che si mostrino un po’ impacciati.

Nonostante il tempo passato insieme nelle esterne organizzate da Uomini e Donne, i due in fin dei conti hanno iniziato a conoscersi davvero solo una volta usciti dal dating show e ci vuole tempo per prendere confidenza con una persona. L’atteggiamento di Martina potrebbe essere quindi spiegato tenendo in considerazione quest’ultima interpretazione.