Grande Fratello, triangolo con Steri? Martina e Ciro spiazzano in modo epico

Arriva la replica di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno alle voci di gossip che li vedono prossimi a varcare la porta rossa del Grande Fratello. Sembra proprio che la coppia nata a Uomini e Donne non abbia fatto alcun provino per prendere parte al reality show condotto da Alfonso Signorini. In questi giorni, le voci vedevano in particolare Martina come futura concorrente del programma del prime time di Canale 5, nella prossima edizione.

Non solo, i gossip parlavano della sua partecipazione insieme a Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore. In molti hanno pensato che effettivamente questo sarebbe un colpaccio per il programma, in quanto i tre sono stati protagonisti di un Trono che ha tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo, puntata dopo puntata. Martina ha scelto Ciro alla fine, facendo gioire i fan di quest’ultimo. Per chi sostiene Steri è arrivata subito una graditissima svolta: Maria De Filippi e la redazione hanno pensato bene di piazzarlo sul Trono.

Gianmarco a Uomini e Donne ha conquistato moltissimi telespettatori, tanto che è stato registrato un record di richieste da parte di aspiranti corteggiatrici. Arrivato alla fine anche con Nadia Di Diodato, Steri ha scelto Cristina Ferrara. I due, dopo le vari voci di crisi, in queste ore hanno confermato che la relazione è ancora in piedi. Ma sempre in questi giorni, si parlava dell’eventuale colpaccio legato al Grande Fratello, con Martina e Gianmarco nuovamente nello stesso programma, questa volta a condividere una Casa.

Amedeo Venza su Instagram, in queste ore, ha precisato che “se tutto va bene, poi faranno entrare anche Ciro”. Senza citare direttamente questi scoop, Martina e Ciro pare vogliano smentire tutto. La coppia ha condiviso un video che li ritrae mentre scherzano insieme con in sottofondo il brano Triangolo di Renato Zero. “Io, te e il divano. Eccolo l’unico triangolo che consideriamo”, ha scritto la De Ioannon.

Sembra una chiara smentita alle voci che li vedrebbero tutti e tre nella stessa Casa per creare eventuali dinamiche come un possibile triangolo amoroso. La relazione tra Martina e Ciro procede a gonfie vele ed è, appunto, con il divano l’unico triangolo che potrebbero prendere in considerazione. Inoltre, l’ex tronista fa un gesto con la mano che sembra voler dire che nulla di ciò che si sta dicendo in questi giorni sia vero.