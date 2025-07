Uomini E Donne, Gianmarco e Cristina: la reazione alle voci di crisi

E’ già da qualche giorno che si vocifera una presunta crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, coppia che si è formata all’interno del dating show di Canale 5 Uomini E Donne. I due hanno lasciato il programma di Maria De Filippi insieme dopo la scelta del tronista, ricaduta appunto su Cristina. Da allora hanno iniziato a mostrarsi sui social uno accanto all’altra, tuttavia nell’ultimo periodo gli scatti di coppia sono diminuiti portando i più a pensare ad un momento difficile tra i due. Nelle ultime ore, però, i diretti interessati hanno condiviso alcune foto su Instagram che smentiscono ogni ipotesi di crisi.

Smentita la crisi tra Gianmarco e Cristina

Nessuna aria di crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, coppia nata all’interno del dating show Uomini E Donne. A smentire le voci sulla loro possibile rottura sono stati stesso i diretti interessati, i quali hanno pubblicato nelle storie di Instagram alcuni scatti che li vedono insieme. Nelle foto la coppia si mostra affiatata ed è ritratta mentre si scambia dei baci. Inoltre, stando ad una segnalazione di un utente del social, Gianmarco e Cristina sarebbero stati avvistati anche recentemente insieme a Roma. La storia tra i due ex Uomini E Donne, quindi, sembrerebbe procedere tranquillamente.

Negli ultimi giorni si era vociferata una possibile crisi tra i due. Ad alimentare i sospetti era stata una risposta da parte di Cristina alla domanda di un suo fan riguardo ad un’eventuale convivenza con Gianmarco, alla quale l’ex corteggiatrice aveva risposto rivelando di non averne intenzione. Inoltre i due da tempo non si mostravano più insieme sui social così come avevano abituato i loro follower e l’ex tronista era andato in vacanza da solo con degli amici. Stando ad una segnalazione sul web, Cristina avrebbe anche negato un bacio a Gianmarco in un ristorante. Tutte le supposizioni, tuttavia, sono state prontamente smentite dai due.

Chi è Gianmarco Steri

Gianmarco Steri ha partecipato per la prima volta a Uomini E Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon nel 2024. La tronista, tuttavia, scelse di uscire insieme ad un altro cavaliere, Ciro Solimeno. Maria De Filippi ha poi richiamato Steri nel programma nel 2025, scegliendolo come tronista. Gianmarco ha abbandonato lo show in compagnia di Cristina Ferrara.